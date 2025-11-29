Kart, la Monreale Motorsport a Marsala per la finale del "Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini"

È l’ultimo appuntamento dell’anno

MARSALA, 29 novembre – Il Team Monreale Motorsport Karting si prepara a scendere in pista per l’ultima e decisiva prova del campionato, la Finale del 2Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini", in programma a Marsala oggi e domani.

Un appuntamento particolarmente atteso non solo per il prestigio della competizione, ma anche per il punteggio doppio che potrebbe ridisegnare le classifiche di fine stagione.

A rappresentare la scuderia monrealese saranno i piloti Piero Giaccone, Enzo Caravà, Marcello Madonia e Stefano Malizia, pronti a misurarsi sul circuito allestito tra piazza Pizzo e le vie adiacenti. A coordinare la squadra dal muretto ci sarà il presidente dell’associazione, Rosario Ferreri, che seguirà da vicino l’intero weekend di gara.

La manifestazione prenderà il via oggi con le verifiche sportive in programma dalle 9 alle 18, mentre in parallelo si lavorerà alla sistemazione e all’allestimento del circuito fino alle 14:30. Nel pomeriggio spazio alle prove libere di allenamento, che proseguiranno fino alle 18:30.

Domani, 30 novembre, sarà la giornata clou: dalle 7:30 alle 8:30 si svolgeranno le ultime iscrizioni e verifiche, seguite dalle prove ufficiali di allenamento (9–11) e dalle cronometrate (11–12:30). Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, si entrerà nel vivo con prefinali e finali, che decreteranno i vincitori del Trofeo. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 18.

In vista della tre giorni dedicata ai motori, il Comune di Marsala ha diffuso un comunicato per informare cittadini e visitatori delle modifiche alla viabilità. Da domani e fino a domenica 3 dicembre, infatti, l’area compresa tra piazza Pizzo e le vie Fazio, Noto, Gandolfo, Crispi e Forti Bonanno sarà soggetta a divieti di transito e sosta. L’amministrazione invita a prestare attenzione alla segnaletica installata per l’occasione.

Durante la manifestazione, ogni 15–30 minuti e in coincidenza con le pause tecniche, saranno inoltre garantiti passaggi pedonali controllati attraverso varchi gestiti dal personale dell’organizzazione.