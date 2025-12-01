Kart, a Marsala i piloti monrealesi si difendono bene

Si è chiuso il campionato “Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini”

MARSALA, 1 dicembre – Si è concluso nel weekend il campionato di karting sul circuito cittadino di Marsala, una manifestazione che ha richiamato appassionati e curiosi per una tre giorni interamente dedicata ai motori. Buone le prestazioni dei piloti monrealesi, protagonisti nelle rispettive categorie.

Nella classe Over 50 Piero Giaccone e Stefano Malizia hanno chiuso la gara rispettivamente al 7° e 8° posto, portando a casa risultati convincenti in una categoria altamente competitiva. Nella Master, invece, Enzo Caravà ha tagliato il traguardo in 10ª posizione, mentre Marcello Madonia, impegnato nella prestigiosa classe regina KZ, ha concluso con un positivo 9° posto, coronando così una significativa esperienza sportiva.

La città lilibetana ha vissuto pertanto un fine settimana all’insegna della velocità e dello spettacolo, con il karting protagonista assoluto, caratterizzato da bei duelli e prove emozionanti.