Volley: una domenica di conferme e ambizioni. La Primula Monreale non si ferma

Tutte le formazioni della società monrealese ottengono preziosi successi

MONREALE, 15 dicembre – La domenica sportiva della Primula Monreale si è rivelata estremamente positiva, con risultati importanti ottenuti in tutte le categorie, dalle formazioni giovanili alle prime squadre, a conferma della solidità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

La giornata si è aperta con il successo dell’Under 14 PGS, che nelle prime ore del mattino ha superato con un netto 3-0 il Mondello Volley. Da segnalare la presenza in campo della giovanissima Emma Giallombardo, classe 2015, che ha ben figurato mettendo in difficoltà le avversarie nonostante la giovane età.

Contemporaneamente è arrivata anche la vittoria dell’Under 16 PGS guidata da Teresa Guglielmo, capace di imporsi sulle pari età del Villaurea, confermando il buon momento del settore giovanile.

Nel pomeriggio è stata la volta della formazione che milita nella Serie D femminile AV Costruzioni, impegnata in trasferta ad Alcamo. La squadra allenata da Antonino Canfarotta e Armando Vicari ha conquistato tre punti fondamentali, mantenendo il primo posto in classifica e proseguendo il campionato da imbattuta.

A completare il quadro dei successi è stata la compagine della Prima Divisione femminile allenata da Alfonso Gurrieri, che tra le mura amiche ha superato la Volley Palermo per 3-1, risultato che consente alla formazione monrealese di portarsi in testa alla classifica.

Risultati positivi anche nel settore maschile. I ragazzi della Serie D del Gruppo Corradino, guidati da Valerio Evola, hanno ottenuto una vittoria esterna per 3-1 contro l’Hobby Volley, successo che permette alla squadra di entrare nella zona promozione.

Una domenica, dunque, che conferma la crescita costante e le ambizioni della Primula Monreale, capace di imporsi con continuità in tutte le categorie e di costruire risultati solidi nel tempo. Dalle giovanissime alle prime squadre, il lavoro portato avanti dalla società trova riscontro sul campo.

Ora resta un ultimo impegno prima della pausa natalizia, ma lo sguardo è già rivolto a domenica 21, quando la Prima Divisione femminile di Alfonso Gurrieri affronterà la Gica nella semifinale di Coppa Palermo, un derby tutto monrealese che potrebbe aprire le porte alla finale e chiudere nel migliore dei modi un periodo particolarmente positivo.