Volley donne: la Primula fa suo il derby con la Gica e vola in finale di Coppa Palermo

La società monrealese ottiene questo risultato per il terzo anno consecutivo

MONREALE, 22 dicembre – La squadra della Prima Divisione femminile Primula Monreale conquistato con merito l’accesso alla finale di Coppa Palermo – Trofeo Ciappa, imponendosi nel derby tutto monrealese contro la Gica per 3–1.

Il match si è disputato nella palestra della scuola Antonio Veneziano, davanti a un pubblico numeroso e caloroso. Le ragazze, guidate da coach Alfonso Gurrieri, hanno disputato una gara equilibrata, ricca di ace e ottime soluzioni offensive, dimostrando carattere e qualità di squadra. Una vittoria che segna un traguardo storico per la società: è infatti il terzo anno consecutivo che l’ASD Primula Monreale accede alla finale di Coppa Palermo, dopo il successo della squadra della Prima Divisione maschile nella passata stagione e quello della Prima Divisione femminile nell’anno precedente.

Buone notizie anche per la Serie D Femminile AV Costruzioni, che centra la settima vittoria consecutiva e chiude il 2025 imbattuta e prima in classifica. La squadra allenata da Antonino Canfarotta e Armando Vicari è pronta ora a preparare lo scontro con la Kepha, decisivo per mantenere il primato.

Nella Serie D maschile – Gruppo Corradino, grande prestazione contro i Lupi di Partinico, con vittoria 3–1 sotto la guida di coach Valerio Evola, che porta la squadra al terzo posto, a soli due punti dalla vetta.

Non tutte le gare sono state fortunate: l’Under 16 PGS femminile, allenata da Teresa Guglielmo, e la Prima Divisione maschile, guidata da Vicari, hanno perso nei rispettivi derby contro il Gica Monreale, occasioni comunque importanti per crescere e migliorare.

“La vittoria della Prima Divisione femminile nel derby – afferma la presidente Cristina Russo – e l’accesso alla finale di Coppa rappresentano un motivo di grande orgoglio per la nostra società. Anche le altre squadre stanno lavorando con impegno e passione: continueremo a sostenere tutti, dai più giovani ai più grandi, perché ogni esperienza è un passo avanti”.