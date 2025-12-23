Volley: settimana positiva per la New Gi.Ca. Sport Monreale

La società gialloblù, sconfitta in Coppa Palermo, ma vince due derby vinti contro la Primula

MONREALE, 22 dicembre – La squadra della Prima Divisione femminile Primula Monreale conquistato con merito l’accesso alla finale di Coppa Palermo – Trofeo Ciappa, imponendosi nel derby tutto monrealese contro la Gica per 3–1.

La società guidata da Rosanna Giannetto, infatti, è stata impegnata in una serie di incontri che hanno coinvolto diversi settori della società, da quello giovanile alle categorie senior, con risultati che confermano la crescita del progetto sportivo del sodalizio monrealese.

Detto della sconfitta maturata nel derby contro la Primula, della quale abbiamo dato conto in un altro articolo, la società gialloblù ha invece avuto la meglio in due confronti stracittadini .

Nella palestra della scuola Antonio Veneziano, la formazione Under 16 Femminile PGS ha superato la Primula con un netto 3–0, al termine di una gara ben condotta sul piano tecnico e caratteriale.

Successivamente, davanti al pubblico di casa, la Prima Divisione Maschile della New Gi.Ca. Sport Monreale ha conquistato l’altro derby contro con il punteggio di 3–1, confermando il buon momento della squadra e la continuità dei risultati in campionato.

Positivi anche gli altri risultati della settimana. La Prima Divisione Femminile della New Gi.Ca. Sport Monreale ha ottenuto una vittoria esterna sul campo dell’APD Cegap, rafforzando la propria posizione in classifica. La Under 14 Femminile ha superato l’US Volley Bagheria, proseguendo il proprio percorso con continuità.

Buona prova anche per la Under 17 Maschile, che si è imposta in trasferta contro lo Sportisola & Terrasini, dimostrando carattere e capacità di reazione.

Una settimana che conferma l’immagine di una società impegnata su più fronti e attenta allo sviluppo complessivo dei propri atleti. A commentare il fine settimana è la presidente della New Gi.Ca. Sport Monreale, Rosanna Giannetto “Il campo restituisce il senso del lavoro che quotidianamente svolgiamo con atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Le vittorie, così come le sconfitte, fanno parte di un percorso che punta alla crescita sportiva e umana dei ragazzi e delle ragazze. Continuiamo a investire con serietà per offrire un ambiente sano, educativo e strutturato, in cui lo sport sia occasione di formazione e responsabilità”.