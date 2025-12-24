Palermo Premia lo Sport, c’è gloria pure per il monrealese Alberto Di Maggio

Ha vinto i campionati nazionali promozionali di nuoto

PALERMO, 24 dicembre – C’era anche il giovane monrealese Alberto Di Maggio fra i premiati della grande manifestazione “Palermo Premia lo Sport”, che lunedì pomeriggio ha trasformato il Teatro Politeama in una vera e propria festa dedicata ai protagonisti dello sport palermitano e provinciale.

Di Maggio, 17 anni, componente della squadra paralimpica di nuoto, si è imposto nei campionati italiani promozionali di nuoto.

Quello del teatro Politeama stato un appuntamento molto partecipato, promosso dall’assessorato comunale allo Sport e al Turismo, che ha celebrato atleti, dirigenti e società capaci di distinguersi nel corso del 2025 con medaglie d’oro e titoli italiani e internazionali.

La cerimonia si è svolta con il patrocinio della delegazione siciliana del Comitato Italiano Paralimpico e del CONI provinciale, confermando il valore inclusivo e trasversale dell’iniziativa, rivolta a tutte le federazioni e agli enti di promozione sportiva riconosciuti. A ricevere i riconoscimenti sono stati gli atleti tesserati, nati o residenti a Palermo, mentre i premi destinati ai rappresentanti degli altri Comuni della provincia sono stati consegnati dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in qualità di presidente della Città Metropolitana.

A sottolineare il significato dell’evento è stato l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, che ha ricordato come “Palermo Premia lo Sport” sia una manifestazione nata nel 2007 e tornata a essere un appuntamento fisso per rendere omaggio a chi porta in alto il nome della città in Italia e nel mondo. Un’occasione, ha spiegato, per ringraziare pubblicamente atleti e dirigenti per i risultati raggiunti, ma anche per l’impegno quotidiano che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità.

La scelta del periodo natalizio non è casuale: molte società e molti atleti rientrano infatti in città per le festività, rendendo l’evento un momento di incontro e condivisione che va oltre la semplice premiazione. A condurre la cerimonia sono stati ancora una volta i giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli, accompagnando sul palco i protagonisti di una stagione ricca di successi.

L’ingresso libero ha permesso a pubblico e appassionati di partecipare numerosi a quella che è stata definita una vera festa dello sport. Media partner dell’edizione 2025, organizzata da Vm Agency Group e Stratos Dmp, è stata l’agenzia di stampa Italpress, a testimonianza dell’attenzione mediatica riservata a un evento che celebra talento, sacrificio e valori sportivi.