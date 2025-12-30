Primula Christmas Cup: sport, formazione e territorio al centro del Natale monrealese

Un’iniziativa che corona un anno di sport e di sani valori

MONREALE, 30 dicembre – Monreale ha vissuto un fine settimana all’insegna dello sport, dell’educazione e della crescita dei giovani grazie alla Primula Christmas Cup, l’evento organizzato dall’A.S.D. Primula Monreale con il patrocinio del Comune.

Due giornate intense, il 27 e 28 dicembre, che hanno trasformato la palestra in un luogo di incontro, formazione e condivisione per tanti giovani atleti, famiglie e appassionati di pallavolo.

La Primula Monreale, realtà storica del territorio con oltre cinquant’anni di attività sportiva e sociale, ha confermato ancora una volta la propria missione educativa, proponendo un progetto che va ben oltre la semplice competizione. Il torneo di pallavolo, articolato in diverse categorie dall’Under 13 fino agli Over 19, ha rappresentato il cuore sportivo dell’evento, promuovendo valori fondamentali come il rispetto delle regole, il fair play e lo spirito di squadra.

Accanto all’attività agonistica, grande spazio è stato riservato alla formazione, elemento centrale del progetto “Crescere nello sport, insieme per il territorio”. Nel corso della manifestazione si sono svolti due importanti incontri formativi che hanno coinvolto atleti, genitori e tecnici.

Il primo, dedicato all’alimentazione e al benessere nello sport, è stato condotto dal dott. Francesco Romeo, dietista, che ha guidato i partecipanti in un percorso di consapevolezza sull’importanza di una corretta nutrizione per la salute, la prevenzione degli infortuni e il miglioramento delle performance sportive. Numerose le domande e gli spunti emersi, a testimonianza di quanto il tema sia sentito all’interno della comunità sportiva.

Nel pomeriggio, i riflettori si sono accesi sulla dimensione mentale dello sport, con l’incontro guidato dal dott. Salvatore Armando Cammarata, psicologo sportivo. Un momento di grande partecipazione e coinvolgimento, durante il quale i giovani atleti hanno potuto riflettere su motivazione, gestione delle emozioni, stress e resilienza, comprendendo come la forza mentale sia parte integrante del percorso di crescita sportiva e personale.

Elemento distintivo della Primula Christmas Cup è stato anche il forte legame con il territorio. Premi, rinfreschi e la riffa finale – con buoni spesa da utilizzare presso attività locali – hanno rappresentato un concreto sostegno all’economia monrealese, rafforzando il rapporto tra sport e comunità.

Fondamentale il ruolo del Comune di Monreale, che attraverso il patrocinio e il sostegno istituzionale ha creduto nel valore educativo e sociale dell’iniziativa. La collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni sportive si conferma così uno strumento essenziale per promuovere lo sport giovanile come veicolo di educazione, salute e inclusione.

La Primula Christmas Cup si chiude dunque come un esempio virtuoso di come lo sport, se sostenuto dalle istituzioni e guidato da progettualità solide, possa diventare un potente mezzo di crescita per i giovani e un punto di riferimento per l’intera comunità. Un modello da valorizzare e replicare, che conferma Monreale come città attenta allo sport, all’educazione e al futuro delle nuove generazioni.

A conclusione dell’evento, il presidente della A.S.D. Primula Monreale, Cristina Russo, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale di Monreale per il sostegno e la fiducia dimostrati, sottolineando quanto il supporto delle istituzioni sia fondamentale per dare continuità a progetti sportivi ed educativi rivolti ai giovani. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a tutti i dirigenti, agli allenatori e alle famiglie, il cui impegno quotidiano e la collaborazione costante rappresentano il vero motore della società. «Ogni giorno sono sempre più fiera del lavoro che viene svolto dalla A.S.D. Primula Monreale – ha dichiarato – un percorso iniziato quasi per caso, che oggi è diventato un progetto sportivo serio, condiviso e profondamente legato alla comunità». Il presidente ha infine colto l’occasione per augurare a tutta la società, agli atleti e alle loro famiglie un sereno e ricco di soddisfazioni 2026, nel segno dello sport, dell’educazione e dei valori che da sempre contraddistinguono la Primula Monreale.