Latino-americana, grandi risultati per la World Latin al “Trofeo Naxos”

La manifestazione si è svolta a Catania domenica scorsa

CATANIA, 27 gennaio – La 21ª edizione del Trofeo Naxos, andata in scena domenica scorsa al Palaghiaccio di Catania, ha regalato grandi soddisfazioni alla World Latin, confermando ancora una volta l’eccellente momento della scuola in una stagione che si sta rivelando di altissimo livello.

Le atlete, seguite con professionalità e dedizione dai maestri Mirko e Sharon Cardi, hanno dimostrato in pista non solo un’elevata preparazione tecnica, ma anche una maturità artistica e una mentalità vincente che stanno diventando il vero marchio di fabbrica del gruppo. Una crescita costante, frutto di un lavoro quotidiano attento e mirato, che continua a tradursi in risultati concreti e prestigiosi.

Nel Solo Latin, spicca la vittoria di Aurora Campanella, che conquista il primo posto, salendo sul gradino più alto del podio. Ottime anche le prove di Eva La Mantia e Gloria Puleo, entrambe seconde classificate, seguite da Elisa Di Salvo e Sarah Violante, che chiudono la gara con un meritato terzo posto. Da segnalare inoltre le buone prestazioni di Eleonora Patti, quarta, Ginevra Pupella, quinta, Marta Autovino, sesta, Sofia Garda, ottava, e Gaia Sapienza, decima, a conferma di un gruppo numeroso e competitivo in ogni categoria.

Buon risultato anche per il Gruppo Latin Style Girls, che conclude la competizione al quarto posto, dimostrando grande affiatamento e qualità coreografica.

Il bilancio finale è estremamente positivo e rafforza la posizione della World Latin tra le realtà più solide e promettenti del panorama. Una scuola che continua a crescere, costruendo successi attraverso passione, disciplina e una visione chiara del lavoro, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti stagionali.