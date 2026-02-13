Volley, due azzurrini nascono a Monreale

Storica convocazione per gli atleti della New Gi.Ca. Sport, Ettore Di Maria e Adriano Zinna nel Club Italia Allargato

MONREALE, 13 febbraio – Non hanno ancora 16 anni, ma di talento ne hanno tanto e con esso pure tante aspettative e tante speranze. Sono due giocatori della New Gi.Ca. Sport Monreale, per i quali si aprono prospettive azzurre.

La società, infatti, annuncia con orgoglio la convocazione degli atleti Ettore Di Maria e Adriano Zinna, entrambi classe 2010, nel progetto federale “Club Italia Allargato” 2025/2026, promosso dal Settore Squadre Nazionali Maschili della Federazione Italiana Pallavolo.

Il Club Italia Allargato non è una semplice selezione regionale, ma un progetto tecnico nazionale attraverso cui la FIPAV individua e monitora i migliori talenti italiani di prospettiva. Gli atleti convocati partecipano a collegiali diretti dallo staff delle Squadre Nazionali e vengono inseriti ufficialmente nel circuito di osservazione federale, significa entrare nel radar della pallavolo azzurra e in un percorso che può condurre alle future convocazioni nelle rappresentative nazionali.

Per la New Gi.Ca. Sport Monreale, come si legge in una nota diramata dal club, si tratta di un risultato storico, per la prima volta due atleti della stessa società vengono selezionati contemporaneamente in un progetto federale nazionale di alto livello.

Ettore Di Maria, cresciuto interamente nel vivaio della Gi.Ca., rappresenta l’espressione di un percorso costruito con continuità e qualità tecnica. Fin dagli esordi si è distinto per maturità sportiva e personalità, conquistando prima le selezioni territoriali, poi la rappresentativa regionale e oggi l’ingresso nel circuito nazionale federale. Protagonista in tutti i settori della società, è stabilmente inserito anche nel roster della Serie C, dove si confronta con atleti più esperti dimostrando carattere e solidità.

Adriano Zinna, entrato nella società nella stagione in corso, ha compiuto in pochi mesi un’evoluzione tecnica significativa. L’intensità del lavoro quotidiano, la crescita nei fondamentali e la capacità di adattarsi rapidamente ai ritmi competitivi gli hanno consentito di distinguersi prima in ambito territoriale e regionale e oggi di ottenere la convocazione nel progetto nazionale. Anche Adriano è inserito nel gruppo della Serie C, dove sta mostrando personalità e grande margine di sviluppo.

Determinante nel loro percorso è stato il lavoro tecnico del mister Gianluca La Corte, che ha raccolto l’eredità tecnica del fondatore della società, Carlo Giannetto, proseguendo con competenza e visione un percorso costruito negli anni. Sotto la sua guida i due atleti hanno registrato un miglioramento costante e misurabile, frutto di un lavoro mirato sui fondamentali, sulla preparazione individuale e sulla costruzione della mentalità agonistica. La convocazione nazionale rappresenta anche il riconoscimento della qualità tecnica del lavoro svolto all’interno del settore giovanile della società.

Nel campionato di Serie C i ragazzi sono seguiti dal tecnico Fabio Giarrusso, in un lavoro sinergico che testimonia la solidità dell’impianto tecnico della società.

Fondata con l’obiettivo di creare una scuola di pallavolo capace di formare atleti e uomini, la New Gi.Ca. Sport Monreale si conferma oggi una realtà strutturata del panorama siciliano, capace di accompagnare i propri giovani dal settore giovanile fino ai campionati regionali e di proiettarli verso il contesto nazionale.

«È una soddisfazione immensa – dichiara la presidente Rosanna Giannetto – vedere due nostri ragazzi entrare ufficialmente nel percorso federale nazionale. È un momento che emoziona e che rende orgogliosa tutta la nostra comunità sportiva.»

Questo traguardo certifica la qualità del lavoro svolto negli anni, programmazione tecnica, continuità formativa e valorizzazione concreta dei talenti. Se oggi due atleti della Gi.Ca. Sport Monreale entrano nel circuito nazionale della pallavolo italiana, è perché alle loro spalle esiste un progetto serio, costruito nel tempo con competenza, passione e visione.