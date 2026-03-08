Volley, il tie-break dice New Gica: contro la Primula finisce 3-2

I gialloblù vincono in rimonta la stracittadina di Pioppo, valevole per i playoff

MONREALE, 8 marzo – Va alla New Gica Sport il derby valevole come primo match playoff del campionato di Prima Divisione maschile. Al termine di una battaglia emozionante la Primula si deve arrendere col punteggio di 3-2.

È stata una gara intensa e combattuta, conclusa soltanto al tie-break. Il match, che si sarebbe dovuto giocare il 15 marzo, è stato invece anticipato nella giornata di oggi, premiando i ragazzi di mister La Corte. Eppure l’incontro non era iniziato nel migliore dei modi per i giocatori della GiCa, che nei primi due set hanno faticato a trovare ritmo e continuità di gioco.

Ma proprio quando la partita sembrava complicarsi, è venuto fuori il carattere della New GiCa. Con una reazione di grande orgoglio, la squadra gialloblù ha ritrovato ordine in campo, maggiore efficacia in attacco e solidità nella fase di muro-difesa, riaprendo il match con determinazione.

Dal terzo set in poi è cambiato completamente il copione della gara. I ragazzi della GiCa hanno alzato il livello del gioco, mostrando grinta, compattezza e grande spirito di squadra. Punto dopo punto hanno preso fiducia, gestendo con lucidità le fasi decisive e conquistando i set necessari per portare la partita al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale la New GiCa ha continuato a spingere con determinazione, chiudendo la gara e completando una splendida rimonta che ha premiato il carattere e la qualità del gruppo. Una partita che ha regalato spettacolo e grande partecipazione sugli spalti, confermando ancora una volta il forte seguito e l’entusiasmo che la pallavolo riesce a generare in città.

“Siamo soltanto all’inizio del percorso dei play-off e sappiamo bene che la strada è ancora lunga – dichiara la presidente Rosanna Giannetto, insieme al vicepresidente Roberto Vittoria – Questa vittoria rappresenta sicuramente un buon inizio e dimostra il valore del lavoro di squadra. I ragazzi hanno saputo reagire con carattere e determinazione in un momento difficile della gara. Continuiamo a lavorare con umiltà, consapevoli che ogni partita richiede impegno, concentrazione e grande spirito di gruppo”. Il prossimo turno dei playoff vedrà la Gica impegnata il 29 marzo contro il Volley Ficarazzi. La Primula, invece, affronterà il Terrasini.