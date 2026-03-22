Ginnastica artistica: il monrealese Mattia Favaloro conquista il podio regionale al debutto

La gara si è disputata a Ragusa

RAGUSA, 22 marzo – Il panorama sportivo siciliano si arricchisce di una nuova promessa. Arriva da Monreale il nome che, nell’ultima prova del campionato Regionale di ginnastica artistica disputata a Ragusa, ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati: Mattia Favaloro.

Alla sua prima esperienza assoluta in gara, il giovane atleta ha centrato un sorprendente terzo posto, risultato che vale molto più di una semplice medaglia di bronzo.

Un esordio brillante, quello di Favaloro, che ha saputo affrontare la competizione con determinazione e sangue freddo, qualità non scontate per chi si misura per la prima volta con il clima agonistico. Sulla pedana ha mostrato grinta, concentrazione e un talento che lascia intravedere ampi margini di crescita.

Dietro questo successo c’è un percorso costruito con impegno e dedizione, ma anche un forte legame con il territorio. Fondamentale, infatti, il lavoro svolto presso la palestra Omnia Sport, dove Mattia si è formato sotto la guida del tecnico Alessandro Di Marco.

Proprio Di Marco ha avuto un ruolo chiave nella preparazione dell’atleta, curandone gli aspetti tecnici e motivazionali. Un lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, che ha trovato piena espressione in una medaglia regionale che, per valore e significato, pesa quanto un oro.

Il risultato ottenuto a Ragusa rappresenta solo il primo passo di un percorso che si preannuncia promettente. Monreale può guardare con orgoglio a questo giovane talento, pronto a farsi strada nel panorama sportivo regionale.