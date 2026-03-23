Un piccolo campione cresce: Alexander Garofalo trionfa alla prima gara del campionato mini enduro FMI 2026

Monrealese, 10 anni, promette di diventare un campione

MONREALE, 23 marzo – Inizio di stagione da incorniciare per Alexander Garofalo (nella foto), giovane talento monrealese di appena 10 anni, che ha conquistato il primo posto nella categoria 65 Cadetti alla gara d’apertura del campionato mini enduro FMI 2026, disputata ieri 22 marzo a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.

Una vittoria importante che segna subito il passo in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni. Determinazione, passione e sangue freddo: Alexander, detto comunemente Alex, ha affrontato il percorso con grinta e concentrazione, dimostrando una maturità sorprendente per la sua età. Giro dopo giro, ha saputo imporsi sugli avversari, portando a casa un successo meritato e costruito con grande lucidità.

Dietro questo risultato c’è un lavoro di squadra fatto di impegno quotidiano e dedizione. Fondamentale il supporto del suo allenatore, Giuseppe Castelli, che continua a guidarlo con competenza e passione nel suo percorso di crescita sportiva.

Alexander gareggia con i colori del Motoclub Tritone e può contare sull’assistenza tecnica della Violetti Factory, grazie al prezioso lavoro dei fratelli Violetti, sempre attenti a garantire prestazioni ottimali alla sua moto.

Questa vittoria rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Monreale, che vede in Alexander un esempio positivo per tanti giovani: impegno, disciplina e passione sono la strada per raggiungere grandi risultati.

L’avventura nel Campionato Minienduro FMI 2026 è appena iniziata, ma Alexander Garofalo ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per esserne protagonista.