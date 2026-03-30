Volley, la Primula vince a Partinico e conquista la Serie C maschile

È la seconda promozione consecutiva dopo quella della scorsa stagione

PARTINICO, 30 marzo – Giornata storica per la formazione del Gruppo Corradino della ASD Primula, che disputa il campionato di Serie D maschile.

Nella trasferta di ieri a Partinico, contro i Lupi, la squadra monrealese ha conquistato una vittoria fondamentale, che vale la promozione matematica in Serie C con due giornate di anticipo.

Un traguardo straordinario per un progetto nato appena due anni fa, ma che ha saputo crescere con rapidità e continuità. Lo scorso anno, infatti, la squadra aveva già centrato la vittoria del campionato e la promozione in Serie D sotto la guida di coach Michele Di Cristina. Quest’anno il percorso vincente è proseguito con coach Valerio Evola, che ha guidato il gruppo verso un nuovo, prestigioso salto di categoria, dimostrando la solidità di un progetto tecnico e sportivo che continua a dare risultati.

Al momento la squadra occupa il secondo posto in classifica, con una partita in più rispetto alla capolista Vigata, ma il successo di oggi rende comunque matematico il traguardo della promozione, certificando una stagione di altissimo livello.

Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera la storia recente della società: la Primula Monreale, infatti, solo da pochi anni ha aperto al settore maschile, dopo essere stata per lungo tempo una realtà dedicata esclusivamente alla pallavolo femminile. Una scelta che, stagione dopo stagione, si è rivelata vincente, portando alla crescita del movimento e a risultati sempre più importanti.

Grande soddisfazione nelle parole della presidente Cristina Russo: “Questa promozione è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società – ha detto – Il settore maschile è una realtà relativamente giovane per la Primula Monreale, ma ha dimostrato fin da subito di avere entusiasmo, qualità e voglia di crescere. Ringrazio gli atleti, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano ogni giorno per questo progetto. I risultati arrivano quando c’è passione, programmazione e spirito di squadra”.

Le parole di coach Valerio Evola: “Promozione meritata per un gruppo che ha dimostrato solidità anche nei momenti meno favorevoli. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico e per la dirigenza, in testa l'instancabile presidente Cristina Russo, per la conferma di una crescita esponenziale del Primula, che si conferma protagonista su tutti i campi”.

La promozione in Serie C rappresenta un’altra importante pagina nella storia della Primula Monreale, una società che continua a crescere e a costruire, anno dopo anno, nuovi successi sportivi.