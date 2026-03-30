Danza sportiva, la Maison de la Danse brilla al concorso "Premio Palermo Danza" al teatro Politeama

Per le allieve di Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti un meritatissimo secondo posto

PALERMO, 30 marzo – Un prestigioso secondo posto e il pass per il Teatro Antico di Taormina premiano il talento e la dedizione delle giovani ballerine della scuola monrealese “La Maison de la Danse”.

Protagoniste sono Cecilia Busè, Alice Governale, Desirée Impellizzeri, Martina Inzerillo, Bianca La Fiora, Viviana Lo Cicero, Carlotta Naimi, Ester Quartararo, Maria Rincione e Nadia Vittorino. Sono la testimonianza che il duro lavoro, la passione e la determinazione pagano sempre. Lo sanno bene queste ragazze che ieri hanno conquistato la giuria e il pubblico durante il concorso di danza. Le ragazze sono salite sul podio portando a casa un meritatissimo secondo premio. Un secondo posto che sa di vittoria. La performance, caratterizzata da una apprezzabile tecnica e un’espressività coinvolgente, è stata il riconoscimento di un intenso lavoro.

Dietro questo successo non c’è solo il lavoro e la determinazione delle allieve, ma anche la guida delle loro insegnanti Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti. Adesso il sogno continua ed ha destinazione Taormina. Oltre al trofeo del secondo posto, infatti, la scuola ha ricevuto un riconoscimento che ha consentito di superare l'audizione per lo spettacolo de "La bella addormentata" presso il Teatro Antico della cittadina ionica. Per le giovani allieve, sarà l'occasione per poter danzare tra le millenarie colonne greche, immerse in un'atmosfera magica che promette di restare scolpita nei loro cuori per sempre.