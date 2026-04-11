Da Monreale ai mondiali: Antonino Cirivello vola in Uzbekistan per il sogno iridato

Il giovane talento del taekwondo rappresenterà l’Italia a Tashkent da domani al 17 aprile nella categoria Junior – 51 kg

MONREALE, 11 aprile – Il countdown è ufficialmente iniziato. Da domani al 17 aprile, gli occhi della nostra comunità saranno puntati su Tashkent, in Uzbekistan, dove il giovane Antonino Cirivello salirà sul tatami più prestigioso del mondo.

Antonino, punta di diamante del panorama sportivo locale, è stato infatti convocato dopo avere vinto il Campionato Italiano da Junior sempre nella stessa categoria per i Campionati Mondiali di Taekwondo, categoria Junior – 51 Kg. La convocazione non arriva per caso. E’ il frutto di anni di allenamenti estenuanti, dedizione e una bacheca che già vanta successi importanti. Antonino porterà con sé in Uzbekistan non solo i colori della nazionale, ma anche l’affetto e il sostegno della sua città e della sua palestra. La Taekwondo Sport Academy sotto la guida del maestro Marco Pitti è la società che da sempre segue il ragazzo ed Antonino ha sempre dimostrato che con la disciplina e la costanza nessun traguardo è precluso.

La categoria – 51 KG è una delle più competitive e dinamiche del Taekwondo, caratterizzata da ritmi altissimi e una tecnica sopraffina. Antonino affronterà i migliori talenti del pianeta giorno 17 aprile, la spedizione a Tashkent rappresenta per lui non solo una sfida sportiva, ma un’esperienza di vita indimenticabile. Mentre Antonino rifinisce la preparazione in vista della partenza, la sua famiglia e i suoi amici si stringono attorno a lui. La partecipazione ad un mondiale è un traguardo che premia non solo l’atleta, ma anche i sacrifici di chi lo ha sostenuto fin dai primi calci al sacco.



