Monreale, giovani scacchisti protagonisti: pioggia di premi alla fase regionale

È la conferma di un movimento in continua crescita che guarda con fiducia al futuro

MARSALA, 15 aprile – Ottimi risultati per l’Accademia Scacchistica Monrealese alla fase regionale della 38ª edizione dei Campionati Italiani Giovanili – Memorial Giovanni Piazza, svoltasi sabato 11 e domenica 12 aprile presso l’hotel President di Marsala.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Lilybetana, ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia. La delegazione monrealese, composta da cinque promettenti scacchisti, si è distinta per una prestazione complessiva di alto livello, conquistando due importanti titoli regionali.

A brillare è stato Davide Daidone, che si è laureato campione regionale Under 10 assoluto, confermando il suo eccellente stato di forma dopo il terzo posto ottenuto nella fase provinciale. Successo anche per Alice Lo Iacono, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale Under 8 femminile, migliorando il già notevole secondo posto provinciale. Prestazione di rilievo anche per Alberto Ganci, campione provinciale in carica, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella competitiva categoria Under 16 assoluto. Buoni piazzamenti, inoltre, per Gioele Di Maggio e Giorgio Vallone, entrambi classificatisi tra i primi dieci rispettivamente nelle categorie Under 12 e Under 18.

Nel complesso, una prova solida che evidenzia la crescita e la maturità agonistica del vivaio monrealese, sempre più protagonista nel panorama scacchistico siciliano. Non sono mancati i ringraziamenti da parte della società: un riconoscimento speciale è stato rivolto alle famiglie per il costante supporto, a Rosario Davì per il sostegno continuo, a Elio Ganci per il lavoro svolto con i più giovani e a tutto lo staff dell’Accademia, inclusi coloro che operano dietro le quinte contribuendo in modo determinante allo sviluppo del progetto. I risultati ottenuti rappresentano solo una tappa di un percorso più ampio, che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.