Una Marathon Monreale “internazionale” gareggia in giro per il mondo

Barcellona, Parigi, Milano, Istanbul e Boston le città che hanno visto protagonisti gli atleti monrealesi. LE FOTO

MONREALE, 21 aprile – La Marathon Monreale conferma sempre più la sua vocazione internazionale, con atleti impegnati in tre grandi appuntamenti in giro per il mondo.

Si parte dalla Maratona di Barcellona, una delle più prestigiose gare spagnole, nella quale Andrea Rizzo e Gianluca Marino si sono presentati ai nastri di partenza portando a termine la competizione nella splendida cornice della città catalana. Si continua con la splendida e affascinante maratona di Parigi che vede arrivare al traguardo sotto l’Arco di Trionfo Michele Ferrera. In contemporanea a Milano concludeva la sua prima maratona Salvatore Roncione.

Un altro numeroso gruppo di monrealesi ha preso parte alla Mezza Maratona di Istanbul, tra le più importanti nello scenario mondiale, correndo tra le celebri moschee della metropoli turca. All’esordio Valentina Cassarà, Fabrizio Terruso e Salvo Lo Giudice, affiancati dai veterani Martina Intravaia, Ninni Leone, Enrico Conti, Silvio Termini, Alessio Giallombardo e Nino Lo Iacono: tutti hanno tagliato il traguardo sul suggestivo litorale dello stretto del Bosforo.

A chiudere, la “coppia volante” formata da Simone Lo Re e Zaira Martorana ha brillato nella leggendaria Maratona di Boston, una delle gare più iconiche al mondo, disputata nella città Usa, facendo registrare tempi eccellenti nella regina delle competizioni su strada. La società ringrazia gli sponsor,” Libri & altro” Farmacia Molara” “La Brace” “Studio tecnico Silvio Termini” per il continuo supporto.