Pattinaggio, per la giovane monrealese Sofia Arrigo arrivano due titoli regionali

Ha trionfato nella categoria Speed Slalom e Slide a livello juniores

PALERMO, 26 aprile – Nel corso di questo fine settimana Palermo è stata teatro delle gare del Campionato Regionale di Inline Freestyle di pattinaggio, appuntamento cruciale per l’assegnazione delle qualificazioni ai Campionati Nazionali in programma a Roma nel prossimo mese di luglio.

Tra le protagoniste assolute della manifestazione spicca la giovane atleta monrealese Sofia Arrigo, che ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale nella specialità Speed Slalom, categoria Juniores. Un risultato di grande rilievo che le vale l’accesso alla competizione nazionale. A coronare un momento già straordinario, Arrigo ha ottenuto anche il titolo regionale nella specialità Slide, confermandosi atleta completa e di altissimo livello.

Ottimi risultati anche per la Roller Academy, che si posiziona attualmente al primo posto della classifica generale. La squadra aveva già dimostrato il proprio valore nella prima tappa disputata a Caltanissetta lo scorso 12 aprile, raggiungendo il punteggio più alto e consolidando un percorso di crescita evidente negli ultimi anni.

Il movimento dell’inline freestyle regionale continua dunque a regalare soddisfazioni, con giovani talenti in costante ascesa. Non resta che augurare il meglio a Sofia Arrigo per i prossimi impegni nazionali.