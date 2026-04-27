Volley, al prestigioso “Trofeo dei Tre Mari” c’era anche il monrealese Adriano Zinna

È stato fra i grandi protagonisti della vittoria della rappresentativa siciliana

FASANO, 27 aprile – Monreale festeggia un nuovo importante risultato nel mondo della pallavolo giovanile grazie al talento di Adriano Zinna, protagonista al Trofeo dei Tre Mari 2026, prestigiosa manifestazione, disputata in Puglia, che ha visto trionfare la rappresentativa siciliana.

Il giovane atleta monrealese, tesserato per la A.S.D. New Gica Sport Monreale, è stato tra i punti di forza della selezione regionale maschile, contribuendo in maniera determinante alla conquista del primo posto. Convocato nell’ambito del progetto di Qualificazione Regionale Maschile, Zinna ha rappresentato con orgoglio non solo la Sicilia, ma anche la città di Monreale, distinguendosi in una delle competizioni più rilevanti del panorama pallavolistico giovanile del Sud Italia.

La vittoria della Sicilia al Trofeo dei Tre Mari conferma l’elevato livello raggiunto dal movimento regionale e premia il lavoro svolto negli ultimi anni da società e tecnici. Tra questi, fondamentale è stato il contributo della New Gica Sport Monreale e del tecnico Gianluca La Corte, che ha accompagnato Zinna in un percorso di crescita tecnica e personale culminato con questo importante traguardo.

Il Trofeo dei Tre Mari si conferma una vetrina di assoluto prestigio per i giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto altamente competitivo e di mettere in luce le proprie qualità.

Grande la soddisfazione anche in casa New Gica Sport Monreale: «Siamo orgogliosi di Adriano Zinna – dice la presidente Rosanna Giannetto – atleta che ha rappresentato la nostra società e la nostra città contribuendo alla vittoria della Sicilia. Un risultato che premia il lavoro quotidiano e la crescita dei nostri giovani». Un successo che porta lustro a Monreale e rafforza il ruolo della società monrealese nella valorizzazione e nella formazione dei talenti della pallavolo giovanile.