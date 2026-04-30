Volley, la Primula Monreale piazza la doppietta: dopo i ragazzi vanno in Serie C anche le donne

Venti partite vinte su venti, il bilancio di una stagione da incorniciare

MONREALE, 30 aprile – La stagione della Primula Monreale si chiude con una doppietta di grande rilievo. Dopo la promozione della formazione maschile, arriva anche quella della squadra femminile “AV Costruzioni Primula Volley”, che completa il salto in Serie C al termine di un campionato dominato.

Il dato più significativo è quello delle vittorie: 20 su 20. Un percorso netto che racconta meglio di qualsiasi aggettivo la continuità e l’efficacia della squadra, capace di mantenere ritmo e concentrazione dall’inizio alla fine. La Primula ha costruito i propri successi su organizzazione di gioco, qualità tecnica e gestione dei momenti chiave delle partite.

L’ultima gara, disputata in casa contro il Letojanni, vinta col punteggio di 3-1, ha fatto da cornice ai festeggiamenti finali. Al fischio conclusivo, spazio alla celebrazione con il pubblico e alla simbolica maglia indossata dalle atlete: “Resisti, persisti e conquisti: Serie C”, sintesi efficace del percorso stagionale. Nel corso del campionato, la AV Costruzioni Primula Volley ha mostrato solidità nei fondamentali e grande regolarità di rendimento, elementi decisivi per chiudere senza passaggi a vuoto.

Le parole dell’allenatore Antonino Canfarotta: “Stagione da incorniciare. Il lavoro svolto dalle ragazze settimanalmente ha permesso di raggiungere un obiettivo forse inaspettato, ma certamente sperato. Le ringrazio per dedizione e impegno, così come la società Primula e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Adesso godiamoci questo momento, in attesa di programmare la nuova stagione”.

A livello societario, il risultato assume un valore ancora più ampio: due promozioni in Serie C nello stesso anno rappresentano un segnale concreto del percorso di crescita della Primula Monreale, costruito nel tempo attraverso lavoro e programmazione. La presidente Cristina Russo sottolinea: “È stata una stagione magnifica. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra e al sostegno della comunità di Monreale, che per noi è fondamentale. Lo sport continua a essere un punto di riferimento importante per i giovani e vogliamo proseguire su questa strada”.

Una stagione che si chiude con numeri importanti e basi solide per il futuro: la Primula Monreale è pronta ad affrontare la nuova sfida in Serie C.