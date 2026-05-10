Zero Mille 2026, a San Martino trionfa Alessio Terrasi

Una mattinata di sport, spettacolo e qualche momento di tensione. LE FOTO

MONREALE, 10 maggio – È stato il campione altofontino Alessio Terrasi il protagonista assoluto della Zero Mille 2026, la gara di trail running andata in scena questa mattina tra i sentieri di Monte Cuccio e San Martino delle Scale, valida come prova del circuito Trail Sicilia Challenge e del Campionato Regionale FIDAL.

Terrasi ha conquistato la vittoria nella distanza principale da 21,5 chilometri e 980 metri di dislivello positivo, imponendo il proprio ritmo lungo uno dei percorsi più tecnici e spettacolari del panorama siciliano. Una prestazione di grande livello che ha confermato ancora una volta il valore dell’atleta di Altofonte nel mondo della corsa in montagna.

La manifestazione ha richiamato centinaia di partecipanti e appassionati, regalando una giornata di sport immersa nella natura e nei panorami mozzafiato che dominano Palermo dall’alto dei suoi rilievi montani.

Accanto allo spettacolo sportivo, però, si sono vissuti anche momenti di forte tensione. Durante la competizione, infatti, due atleti sono stati colti da malore lungo il percorso. Immediato l’intervento del personale sanitario e dei soccorritori presenti sul tracciato, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’assistenza medica.

Determinante si è rivelata anche la tempestività della Polizia Locale, che ha fornito rapidamente un defibrillatore permettendo agli operatori di intervenire con efficacia nei momenti più delicati. I due runner sono stati successivamente affidati alle cure dei sanitari e le loro condizioni sarebbero sotto controllo.

Nonostante l’apprensione, la manifestazione è proseguita regolarmente grazie all’efficiente macchina organizzativa coordinata dal CSI Sicilia, con il supporto di volontari, forze dell’ordine e personale medico.

La Zero Mille 2026 si è così conclusa tra applausi, emozioni e un forte messaggio sull’importanza della sicurezza nelle competizioni sportive outdoor, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del trail running siciliano.