La giovane amazzone monrealese Ginevra Sorrentino convocata nel Team Sicilia Under 21

Rappresenterà i colori siciliani nella prestigiosa kermesse di Piazza di Siena, a Roma

MONREALE, 16 maggio – Ingresso ufficiale dell’atleta monrealese Ginevra Sorrentino (nella foto) nel prestigioso Team Sicilia Under 21 per l’anno 2026. Lo ha reso noto il Comitato Regionale FISE Sicilia.

Grazie alla costanza e all’eccellenza dei risultati ottenuti dalla giovane amazzone che è stata ufficialmente convocata per rappresentare i colori della Sicilia in uno degli scenari più prestigiosi dell’equitazione mondiale: Piazza di Siena, a Roma.

Ginevra Sorrentino che ha iniziato giovanissima questo sport scenderà in campo nel cuore di Villa Borghese in occasione della Coppa del Presidente Cavalli 2026, in programma i prossimi 30 e 31 maggio. L’evento rappresenta l’apice della stagione giovanile e vedrà i migliori talenti nazionali sfidarsi nel contesto del prestigioso concorso ippico internazionale romano.

Il Presidente del comitato regionale FISE Sicilia, Flavio Sinagra, unitamente al Consiglio Direttivo, ha espresso grande soddisfazione per questa convocazione: "Siamo certi che Ginevra saprà onorare al meglio la nostra amata terra. I risultati conseguiti finora testimoniano un impegno e una lealtà sportiva esemplari. Le Auguriamo di vivere questa grande esperienza con determinazione, certi che sapranno farsi valere sul campo di gara."

Ginevra è figlia d’arte in quanto il papà Gianni Sorrentino che la segue da piccolissima ha sempre avuto una grande passione per lo sport equestre. La delegazione siciliana si prepara dunque a trasferirsi nella Capitale, portando con sé le speranze e il sostegno di tutto il movimento equestre regionale.