Monreale si prepara alla 11ª edizione del trofeo “Per le vie di Monreale”

Alla gara podistica, in programma domenica, parteciperanno circa 350 atleti

MONREALE, 16 giugno – Procede a passo spedito la macchina organizzativa in vista della 11ª edizione del trofeo “Per le vie di Monreale”, competizione podistica che si svolgerà domenica mattina lungo le vie della città e che quest’anno si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Crocifisso.

La manifestazione, organizzata dalla Monreale Marathon del presidente Nino Lo Iacono, valida come campionato regionale e gara nazionale omologata sulla distanza di 10 chilometri, vedrà la partecipazione di circa 350 atleti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a confrontarsi in un appuntamento sportivo che unisce agonismo e valorizzazione del territorio. La premiazione sarà dedicata al tema del 400° anniversario del Crocifisso, creando un collegamento tra lo sport e la tradizione storica e religiosa di Monreale.

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, per consentire il regolare svolgimento della gara e garantire la sicurezza degli atleti, dalle 9 alle 10.30 tutte le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico veicolare. Il percorso interesserà piazza Guglielmo, piazza Arancio, via Antonio Veneziano, via Venero, via della Repubblica, piazza Canale, via Roma, piazza Vaglica e via Agonizzanti.

Sarà una mattinata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla promozione della città, con Monreale pronta ad accogliere atleti, cittadini e appassionati per una giornata che unirà competizione e valorizzazione del patrimonio urbano.