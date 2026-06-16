Volley, la Primula Monreale e il sogno della pallavolo giovanile

“Serve il sostegno del territorio per continuare a crescere”

MONREALE, 16 giugno – La storia recente della Primula Monreale è quella di un progetto costruito con pazienza, lavoro quotidiano e attenzione ai giovani.

La società, da anni impegnata nel settore della pallavolo maschile e femminile, ha visto crescere negli ultimi tre anni un gruppo di giovani atlete capace di trasformarsi in una realtà competitiva e protagonista sui campi regionali. Un percorso nato dalla programmazione e dalla volontà di investire sul vivaio, che ha portato la squadra ad affrontare prima la Serie D, poi la Prima Divisione, fino ai risultati raggiunti nell’ultima stagione: la finale di Coppa di categoria, il quarto posto in campionato, i play off per la Serie D e l’accesso ai quarti di finale del campionato Under 18.

A impreziosire il cammino c’è anche il titolo conquistato lo scorso anno dallo stesso gruppo come campione regionale PGS categoria libera, un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e la continuità tecnica costruita nel tempo.

Dietro questi risultati c’è un progetto che ha saputo unire crescita sportiva, formazione delle atlete e valori educativi. Un ruolo fondamentale è stato ricoperto dall’allenatore Alfonso Gurrieri, il cui percorso con la Primula Monreale è iniziato nella stagione 2018/2019. Tecnico con una lunga esperienza nel mondo della pallavolo, sia maschile sia femminile, Gurrieri ha messo a disposizione del gruppo competenza e passione, contribuendo alla crescita di molte delle atlete oggi protagoniste in prima squadra.

Dopo una precedente esperienza nel settore maschile in Serie B, il tecnico ha scelto di sposare il progetto della Primula Monreale, puntando sulla valorizzazione delle giovani e sulla costruzione di un gruppo solido.

«Abbiamo bisogno del supporto del territorio – è l’appello lanciato dalla società –. Questo gruppo ha dimostrato sul campo di meritare fiducia, sostegno e la possibilità di continuare a crescere. Sarebbe un vero peccato fermare proprio adesso un percorso costruito in questi anni con impegno, sacrificio e grande passione».

Il futuro del progetto, infatti, passa anche dalla ricerca di nuovi sostegni economici. Nonostante i risultati ottenuti e la crescita dimostrata, senza sponsor e senza un adeguato supporto finanziario potrebbe diventare difficile affrontare una possibile promozione verso categorie superiori. Una situazione che non riguarda soltanto l’aspetto agonistico, ma anche il valore sociale del progetto: la Primula Monreale rappresenta infatti uno spazio di crescita per tante giovani atlete, un ambiente dove sport, formazione, disciplina e senso di appartenenza si incontrano. Sostenere la società significa quindi investire nello sport giovanile, promuovere valori come collaborazione, impegno e sacrificio e valorizzare i talenti del territorio.

L’appello è rivolto a imprese, attività commerciali, professionisti e realtà produttive che vogliano affiancare il proprio nome a un progetto serio e già capace di produrre risultati concreti.

La Primula Monreale ha dimostrato di avere basi solide e un gruppo in crescita. Ora la sfida più importante è fuori dal campo: trovare le risorse necessarie per permettere a questo percorso di continuare e regalare a Monreale nuove soddisfazioni sportive.