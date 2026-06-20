Tutto pronto a Monreale per l'11° Trofeo Podistico: domani la città si tinge di sport e tradizione

Il via alle ore 9 a piazza Guglielmo

MONREALE, 20 giugno – Arriverà domattina il momento del via per l'11ª edizione del trofeo “Per le vie di Monreale”.

La macchina organizzativa ha completato i preparativi per la prestigiosa competizione podistica che si correrà domani nella cittadina normanna tra le strade del paese. L'evento di quest'anno assume un significato ancora più profondo, inserendosi ufficialmente nel calendario delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Crocifisso.

La macchina dell'evento è guidata dalla Monreale Marathon del presidente Nino Lo Iacono. La gara, valida sia come campionato regionale, sia come prova nazionale omologata sulla distanza di 10 chilometri, vedrà ai nastri di partenza circa 350 atleti in arrivo da ogni angolo della Sicilia, pronti a sfidarsi in un perfetto connubio tra sana competizione e promozione turistica. Anche il momento delle premiazioni rifletterà questo legame speciale, con riconoscimenti interamente dedicati al quattrocentesimo anniversario del Crocifisso per unire idealmente l'agonismo sportivo alle radici storiche e religiose della comunità.

Per permettere il passaggio in sicurezza dei corridori, l’amministrazione comunale ha predisposto importanti modifiche alla viabilità, ordinando la chiusura totale al traffico veicolare dalle 9 alle 10,30 di domani in tutte le zone attraversate dal circuito podistico. Il tracciato di gara si snoderà in particolare tra piazza Guglielmo, via Roma, piazza Arancio, via Antonio Veneziano, via Venero, via della Repubblica, via Archimede, piazza Canale, via Pietro Novelli, via Roma, piazzetta Vaglica e via Agonizzanti per concludersi nuovamente in piazza Guglielmo.

Monreale si appresta così a vivere una domenica di festa, aggregazione e grande atletica, aprendo le proprie porte a sportivi, residenti e appassionati per una mattinata che celebrerà la bellezza e il patrimonio del territorio urbano.





