“Sulle Orme del Mondiale”, da Monreale a Custonaci: importante appuntamento dell’enduro

Avventura, turismo e cultura off road in sella a una moto

MONREALE, 26 giugno– Dalle strade storiche di Monreale ai paesaggi mozzafiato della Sicilia occidentale, tra montagne, vigneti, sterrati e scorci sul mare: il 27 e 28 giugno 2026 arriva “Sulle Orme del Mondiale – Dirt & Sea Enduro Experience”, l’evento firmato da TM Academy Off Road School che punta a trasformare l’enduro in un’esperienza di viaggio, sport e scoperta del territorio.

La partenza è fissata per domani alle ore 9 da piazza Guglielmo a Monreale, da dove prenderà il via una traversata guidata in direzione Custonaci, lungo un percorso che attraverserà alcuni degli scenari più suggestivi della Sicilia occidentale.

L’iniziativa nasce dalla passione di Totò Modica, istruttore tecnico federale di III livello, e del figlio Matteo Modica, campione europeo e due volte campione italiano, con l’obiettivo di unire tecnica di guida, sicurezza e valorizzazione dei luoghi.

Non sarà una competizione, ma un corso itinerante dedicato agli appassionati di enduro e maxi enduro: i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e accompagnati da istruttori e guide esperte lungo percorsi studiati per offrire divertimento e formazione, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio.

Un aspetto innovativo dell’evento riguarda anche l’accoglienza dei partecipanti provenienti da fuori regione o dall’estero. TM Academy offre infatti, su richiesta, servizi di noleggio moto e attrezzatura tecnica, consentendo agli appassionati di raggiungere la Sicilia anche in aereo e vivere l’esperienza senza dover affrontare la complessa logistica del trasporto della propria moto.

Il primo giorno sarà dedicato alla scoperta del territorio: il percorso toccherà Monte Signora, con un passaggio oltre i 1.000 metri di quota, il Lago Poma e il Baglio Florio, dove è previsto un momento dedicato ai sapori della tradizione siciliana. Il viaggio proseguirà verso Montagna di Inici, Monte Sparacio e infine Baia Cornino, dove i partecipanti potranno vivere un AperiMoto al tramonto.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla tecnica di guida nell’area del Cross Test del Mondiale, con dimostrazioni sull’Extreme e la chiusura dell’evento affidata a un momento conviviale con grigliata, musica e sorteggio premi. L’appuntamento richiamerà motociclisti da diverse regioni italiane e anche dall’Europa, confermando il crescente interesse verso un turismo esperienziale capace di intrecciare sport, cultura e valorizzazione dei territori meno conosciuti.

“Vogliamo far vivere ai partecipanti qualcosa che resti nella memoria – spiegano gli organizzatori di TM Academy –. Non solo una giornata in moto, ma un’esperienza completa fatta di tecnica, paesaggi, sicurezza, amicizia e scoperta dei luoghi, accompagnata dai profumi e dai sapori della nostra Sicilia”.

La filosofia della scuola si racchiude in tre parole chiave: Testa, Gas, Cuore. Testa, perché la sicurezza viene prima di tutto; Gas, perché la passione rappresenta l’energia dell’esperienza; Cuore, perché ogni uscita deve lasciare un ricordo e un legame con il territorio.

“Sulle Orme del Mondiale” diventa così un modo diverso di raccontare la Sicilia: non soltanto mare e turismo tradizionale, ma anche montagne, borghi, percorsi rurali, storia e ospitalità.