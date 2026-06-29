Monreale, buona partecipazione a “Sulle orme del Mondiale”

Poco più di una trentina di motociclisti hanno preso parte dalla manifestazione enduro organizzata da TM Academy

MONREALE, 29 giugno – Si è svolta nello scorso weekend la prima edizione di “Sulle Orme del Mondiale”, l’evento organizzato dalla TM Academy Off Road School in collaborazione con la scuola di motociclismo certificata FMI Trinacria Moto School, che ha saputo coniugare formazione tecnica, turismo esperienziale e promozione del territorio.

La manifestazione, svoltasi nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, ha preso il via da Monreale e ha accompagnato i partecipanti lungo un suggestivo itinerario fino a Custonaci, attraversando alcuni dei paesaggi più affascinanti della Sicilia occidentale. A dare il saluto istituzionale alla partenza, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Monreale, è stato l’assessore allo Sport Salvo Giangreco, che ha evidenziato il valore di iniziative capaci di unire sport, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali.

“Sulle Orme del Mondiale” non è stata una semplice motocavalcata, ma un’esperienza completa dedicata agli appassionati di fuoristrada, con percorsi studiati per diversi livelli di preparazione, momenti di formazione e attività ispirate alle tecniche utilizzate nel Campionato del Mondo Enduro.

I rider hanno potuto affrontare tracciati hard e soft, migliorare le proprie capacità di guida attraverso sessioni tecniche dedicate e condividere momenti di convivialità legati alla tradizione gastronomica siciliana, culminati nella grigliata finale che ha chiuso la manifestazione.

A coordinare l’iniziativa è stato Totò Modica, figura di riferimento del motociclismo fuoristrada italiano, da anni impegnato nella formazione di motociclisti di ogni età e livello di esperienza.

La mission della TM Academy è quella di promuovere il fuoristrada come strumento di crescita sportiva e personale, attraverso una guida più consapevole, sicura e rispettosa dell’ambiente. Un approccio basato su tecnica, disciplina, rispetto e condivisione, valori fondamentali per vivere la moto sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo off-road sia per i piloti più esperti. L’evento è nato proprio con questo spirito: trasformare un appuntamento motociclistico in un’esperienza capace di lasciare ai partecipanti nuove competenze, emozioni e ricordi, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della Sicilia.

“Sulle Orme del Mondiale” ha rappresentato inoltre un esempio di turismo avventura alternativo, rivolto alla scoperta di luoghi autentici e lontani dai percorsi più convenzionali. Un modo diverso di vivere il territorio siciliano, con la possibilità per i partecipanti di raggiungere l’isola anche in aereo e trovare sul posto moto e attrezzatura disponibili, per un’esperienza completa, accessibile e immersiva.