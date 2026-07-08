Enduro, Matteo Modica vince a Colfiorito e torna leader del Campionato Italiano Regolarità GR5

Il monrealese vede avvicinarsi il terzo titolo consecutivo. Cresce il progetto TM Academy

COLFIORITO (PG), 8 luglio – Grande prova di carattere per il giovane talento monrealese Matteo Modica, portacolori del Moto Club Tritone, che nella prova del Campionato Italiano di Regolarità GR5 disputata a Colfiorito ha conquistato una brillante vittoria di classe.

Il centauro firma anche uno straordinario 3° posto assoluto su 188 piloti, ad appena 2 secondi dalla vittoria assoluta, in sella alla sua piccola TM 80 preparata da Tecnomoto.

Una prestazione di altissimo livello che gli consente di riprendersi la leadership del Campionato Italiano con 17 punti di vantaggio, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del terzo titolo italiano consecutivo.

La vittoria assume un valore ancora maggiore perché arriva dopo il ritiro forzato di Umbertide, causato da un problema tecnico. Matteo, figlio d'arte, ha saputo reagire nel migliore dei modi, dimostrando maturità, velocità e una preparazione che gli hanno permesso di imporsi in una gara resa ancora più impegnativa dal caldo intenso.

Dietro questo risultato c'è un lavoro fatto di allenamento, tecnica e passione. Un percorso che vede protagonista anche TM Academy, la scuola certificata FMI fondata da Totò e Matteo Modica, nata con l'obiettivo di trasmettere una vera cultura dell'enduro, formando nuovi piloti e motociclisti attraverso corsi di guida, eventi ed esperienze che uniscono tecnica, sicurezza, turismo, avventura, divertimento e valorizzazione del territorio.

Ne è un esempio il recente evento internazionale "Sulle Orme del Mondiale", che ha portato in Sicilia piloti provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero, tra cui gli spagnoli Jordi Riera e Albert Figuls, presenti anche a Colfiorito. Un progetto che dimostra come l'enduro possa essere non solo competizione, ma anche promozione del territorio, aggregazione e crescita del movimento motociclistico.

Il weekend è stato impreziosito anche dall'eccellente organizzazione dell'ospitality del paddock del Moto Club Regolarità 70, coordinata da Franco Meschisi, che ha sostituito con grande professionalità Giuseppe Di Pace, assente per un piccolo infortunio ma sempre presente nel coordinamento della squadra. Fondamentale anche il supporto di Daniele Di Prima, che ha garantito un'assistenza impeccabile durante tutta la manifestazione.

Ottimi anche i risultati degli altri piloti del Moto Club Regolarità 70: Gianluca Grilletto ha conquistato il primo posto nella propria categoria, Giuseppe Guglielmo e Massimo Antonucci il secondo, mentre Fabio Aldi e Roberto Rappuoli hanno completato un weekend ricco di soddisfazioni.

Il Campionato Italiano si deciderà ora nelle ultime due prove del 5 e 6 settembre a Lanciano (CH), dove Matteo Modica arriverà da leader con l'obiettivo di conquistare il suo terzo titolo italiano consecutivo. Per TM Academy, questo risultato rappresenta la conferma di una filosofia semplice: i grandi traguardi nascono da studio, metodo, passione e condivisione dell'esperienza.