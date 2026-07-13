Danza sportiva, due giovani talenti di casa nostra sul tetto d'Italia

Giovanni Riili e Nicole Salerno conquistano il titolo nazionale di danza sportiva

MONREALE, 13 luglio – Ci sono vittorie che valgono molto più di una medaglia. Raccontano mesi di sacrifici, allenamenti quotidiani, rinunce e una passione coltivata con determinazione.

È la storia di Giovanni Riili e Nicole Salerno, giovanissimi ballerini che lo scorso 6 luglio, alla Fiera di Rimini, hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani ai Campionati Italiani di Categoria della Fidesm, la Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

Giovanni, 13 anni, studente della classe II F dell'istituto comprensivo Guglielmo II, plesso "Leto Borsellino" di Aquino, e Nicole Salerno, 11 anni, hanno trionfato nella categoria 12/13 anni, classe C, danze latino-americane, coronando il sogno di ogni giovane atleta della disciplina.

A rendere ancora più straordinario il risultato è il fatto che la coppia danza insieme soltanto da un anno. Dodici mesi durante i quali i due ragazzi hanno costruito passo dopo passo un'intesa perfetta, imparando a fidarsi l'uno dell'altra e a trasformare tecnica, eleganza e sincronismo in una performance capace di conquistare il gradino più alto del podio.

Un percorso seguito con competenza dal maestro federale Fabio Saitta, dell'associazione sportiva dilettantistica "Ritmo Latino", che ha accompagnato Giovanni e Nicole in una stagione intensa, scandita da gare, lezioni e allenamenti quotidiani. Il titolo italiano rappresenta così il punto d'arrivo di un lavoro costante e meticoloso, frutto di impegno, dedizione e spirito di sacrificio.

Quello conquistato a Rimini è un successo che va oltre l'aspetto agonistico. La loro affermazione dimostra infatti il valore educativo dello sport, capace di trasmettere ai più giovani principi fondamentali come disciplina, perseveranza, rispetto reciproco e collaborazione. Nella danza sportiva di coppia ogni risultato nasce dalla fiducia nell'altro, dalla capacità di affrontare insieme le difficoltà e di condividere tanto le sconfitte quanto le vittorie.

Accanto alla crescita tecnica, lo sport contribuisce inoltre allo sviluppo personale dei ragazzi, favorendo il benessere fisico, l'autostima e la capacità di affrontare con maturità le sfide della vita. Un esempio concreto di come la collaborazione tra scuola, famiglie e associazioni sportive possa offrire ai giovani opportunità di crescita e di successo.

Archiviati i festeggiamenti per il prestigioso titolo nazionale, Giovanni e Nicole guardano già ai prossimi obiettivi. I due neo campioni italiani hanno infatti ripreso gli allenamenti con la volontà di continuare a migliorarsi e affrontare nuove competizioni, confermando quella determinazione che contraddistingue i veri campioni.

Alla coppia di ballerini arrivano i complimenti dell'intera comunità, con l'auspicio che questo importante traguardo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di successi, dentro e fuori dalla pista da ballo.