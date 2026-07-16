Dalla strada al ring: la sfida della "Boxing Monreale Team Calandra"

Simon Salerno conquista la sua prima vittoria e punta ai Regionali Elite

MONREALE, 16 luglio – Lo sport come strumento di riscatto sociale e come alternativa alla strada.

È questo il progetto che sta portando avanti la Boxing Monreale Team Calandra, realtà nata con l'obiettivo di offrire gratuitamente ai giovani monrealesi un luogo di aggregazione, disciplina e crescita personale.

L'idea iniziale prevedeva l'utilizzo degli spazi dell'ex mobilificio Mulè, che l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione del progetto. Successivamente, però, è emerso che la struttura non poteva più fare al caso del team, costringendolo il team a trovare una sede alternativa in attesa della disponibilità di una nuova struttura in via Altofonte. Nonostante le difficoltà, il gruppo ha continuato a lavorare con determinazione, coinvolgendo esclusivamente ragazzi di Monreale.

Dopo circa un anno di preparazione, è arrivato il momento del debutto sul ring per il primo atleta cresciuto all'interno del progetto. Lo scorso 28 giugno, il diciannovenne Simon Salerno ha disputato il suo primo incontro ufficiale, affrontando un avversario più esperto in un match definito dal suo allenatore "entusiasmante". L'incontro si è concluso con un pareggio, ma ha già messo in evidenza il talento del giovane pugile monrealese.

La conferma è arrivata nel successivo appuntamento agonistico Di qualche giorno fa, quando Salerno ha affrontato un altro avversario di spessore, forte di ben quindici match alle spalle. Questa volta il verdetto è stato favorevole al pugile della Boxing Monreale Team Calandra, autore di una prestazione che ha conquistato il pubblico e si è conclusa con un lungo applauso sugli spalti.

"Sono orgoglioso di avere portato la boxe a Monreale – racconta il maestro Calandra –. Il mio sogno è vedere la boxe monrealese crescere e arrivare sempre più in alto".

Il team rivolge un ringraziamento particolare anche al sindaco Alberto Arcidiacono, che ha continuato a sostenere il progetto e le iniziative dedicate ai giovani del territorio.

Per Simon Salerno il percorso è soltanto all'inizio: il prossimo obiettivo saranno i Campionati Regionali Elite, in programma nel mese di ottobre, dove il giovane talento monrealese cercherà di confermare quanto di buono mostrato nei suoi primi incontri ufficiali.

Nel frattempo, la Boxing Monreale Team Calandra continua a portare avanti la propria missione: usare lo sport, e in particolare la boxe, come occasione di educazione, inclusione e speranza per i ragazzi della città.