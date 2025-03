Calcio a 5: Serie C1. Domani l’Atletico Monreale ospita il 3M

Difficile sfida per gli uomini di Macaluso contro una delle più attrezzate formazioni del campionato

MONREALE, 14 marzo - Arriva il 3M al PalaCanino per sfidare L'Atletico, in un match che può risultare decisivo per le sorti del campionato di entrambe le squadre.

Mancano soltanto cinque giornate alla fine ed in cui può succedere di tutto come capitò all'Atletico lo scorso anno, quando dall'ultimo posto in classifica riuscì a salvarsi vincendo le ultime cinque partite. Mentre il 3M deve necessariamente fare punti per continuare a lottare in zona promozione, i colchoneros devono vincere per continuare a mantenere una certa distanza dalla zona play-out, che mai come quest'anno risulta bollente.

Le assenze ci sono, come quella di Roberto Macaluso che continuerà ad essere squalificato fino al 31 marzo, e Vincenzo Sgarlata per doppia ammonizione sabato scorso contro gli Eightyniners.

All'andata al Paladonbosco finì 9-3 per gli uomini di Macaluso, mentre domani con il PalaCanino a favore i monrealesi scenderanno in campo consapevoli di potersela giocare, consapevoli del calibro del loro avversario, ma consapevoli che contro squadre più forti è soprattutto una questione di testa.

Appuntamento a domani, ore 17, al PalaCanino di Altofonte per scoprire come andrà a finire. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.