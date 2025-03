Calcio a 5: Serie C1. Troppe distrazioni, il 3M festeggia con l’Atletico Monreale

Al PalaCanino i colchoneros tengono solo nel primo tempo. Nella ripresa cedono e perdono per 7-1

ALTOFONTE, 15 marzo – Dura poco più di un tempo la resistenza dell’Atletico Monreale che viene sconfitto col pesante risultato di 7-1 al PalaCanino dal 3M. Un punteggio forse troppo pesante per i colchoneros pagano oltremisura alcune distrazioni.

Dopo un primo tempo combattuto e giocato a pari livello, nel secondo la formazione palermitana, dopo qualche disattenzione di troppo dei monrealesi, si impone e stravolge la partita.

La sblocca Raffaele Mariolo intorno ai primi minuti del primo tempo dopo un recupero palla di Matteo Ferrante nella metà campo avversaria. Ma il match viene interpretato bene da parte dei ragazzi di mister Macaluso, perché la partita è dinamica, giocata ad armi pari. Poi il pareggio di Calvaruso e il rigore assegnato dall'arbitro gli ultimi 10 secondi di gioco prima dell'intervallo ribaltano il risultato sul 2-1 in favore dei palermitani.

Nel secondo tempo i colchoneros sono bravi a tenere fino al decimo minuto, poi diverse disattenzione ed errori che mai vanno fatti contro questi avversari cambiano la partita. Calvaruso ne fa un altro, Ricotta invece ne fa 3 e sancisce il 7-1 finale. Risultato forse un po’ troppo pesante per quello che si è visto al Palacanino, con un Atletico che era riuscito a tenere botta e mettere in difficoltà un avversario forte fino al decimo minuto del secondo tempo. Ciò che va salvato è sicuramente l'atteggiamento, la consapevolezza del momento, in cui ci sono tante assenze tra infortuni e squalifiche e la quella di preparare al meglio la prossima lunga trasferta contro il Leonforte.