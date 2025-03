Calcio a 5: Serie C1. Brutta sconfitta per l’Atletico Monreale, ma la salvezza c’è

Il San Vito si impone col punteggio di 5-1

ALTOFONTE, 30 marzo – È il San Vito ad avere la meglio al Palacanino, che si impone per 5-1 dopo una brutta partita dell’Atletico Monreale. Nonostante ciò, a causa della sconfitta del Sant'Isidoro contro l'Akragas, è la matematica a sancire una salvezza importante con due giornate di anticipo.

Il primo tempo risulta sin da subito molto difficile, e nonostante il primo gol targato Ciccio Lo Giudice è il San Vito ad avere la meglio, concludendo il parziale sul 2-1

Il secondo tempo è la fotocopia del primo: gli avversari, probabilmente con più fame dei monrealesi vista la classifica, hanno la meglio su ogni pallone risultando più reattivi e determinati, imponendosi infine con un pesante 5-1. L'Atletico esce dal campo sconfitto ma con la notizia della salvezza matematica, che alleggerisce il peso di una partita interpretata molto male.

C'è comunque da fare i complimenti al mister e ai ragazzi, che portano a termine l'obiettivo prefissato ad inizio stagione, nonché quello di effettuare un campionato tranquillo senza dover rincorrere per giocarsi la permanenza in C1. L'Atletico dimostra quindi di essere in costante crescita, e riesce di stagione in stagione a migliorarsi e prendersi sempre piu soddisfazioni. Nonostante ciò, la voglia di concludere bene è comunque alta, e gli uomini di Macaluso inizieranno già da lunedì a pensare alla prossima partita contro l'Isola C5.