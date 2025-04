Calcio a 5: Serie C1. Sconfitta indolore per l’Atletico Monreale contro l’Isola Futsal

Gli uomini di Macaluso cedono per 5-4 ma erano già salvi

CAPACI, 6 aprile – Vincono gli isolani con il risultato di 5-4 sull'Atletico Monreale, dopo una gara estremamente equilibrata e delicata per le sorti del campionato della squadra di mister Buccheri, che si giocherà la salvezza l'ultima giornata contro il Merlo di mister Gallo.

L'Atletico, invece, già salvo da due giornate, ha poco da chiedere a se stesso, e perde una partita che è comunque stata giocata ad armi pari, nonostante le tante assenze e contro un avversario che doveva necessariamente portare a casa i tre punti. Utili le parate del portiere colchonero Giuseppe Tripoli, che tengono in equilibrio una partita che per lo più è stata giocata in mezzo al campo.

Al PalaCanino sabato prossimo arriverà l'Athletic, giá promosso in serie B dopo la vittoria per 6-1 contro gli 89ers di ieri pomeriggio, e l'ultimo "derby tra atletici" sancirà la fine di un campionato che è stato come sempre affascinante e competitivo, che insegna sempre ai giocatori e alle società a crescere nel mondo del futsal e che regala sempre tante amozioni a tutti gli appassionati di questo sport.