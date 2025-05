Calcio a 5: Serie B. Nuove e forti ambizioni per il rinnovato Cus Palermo

La compagine universitaria si avvarrà dello staff tecnico e societario del disciolto Villaurea Monreale

PALERMO, 23 maggio – Proseguirà con altri colori e con altra società l’attività del gruppo monrealese nel panorama del calcio a 5 siciliano.

La compagine normanna, che due anni fa aveva dato vita ad una proficua unione con quella salesiana del Villaurea, ha intrapreso una nuova strada, vestendo i colori del Cus Palermo, storica società polisportiva del capoluogo, che vanta tanto prestigio, frutto di quasi 80 anni di gloriosa storia sportiva.

E così, dalla prossima stagione, la società universitaria si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B, forte di un gruppo dirigenziale di comprovata esperienza.

Ieri sera, al termine di una partecipata e proficua riunione,il presidengte Giovanni Randisi ha dato il benvenuto al nuovo management, costituito, come detto, dal gruppo dello staff tecnico e dirigenziale già protagonista in serie B tra le fila del Villaurea Monreale. Un gruppo affiatato, pronto ad integrarsi con entusiasmo sotto l’egida del Cus Palermo.

La sezione vedrà don Francesco Galioto, nuovo responsabile e sarà coadiuvato da Fabio Bartolone, Rosario Sansone e Nicola Grato.

Nell’esprimere gratitudine alle figure che hanno permesso, con dedizione e sacrifici, la promozione e la prima storica salvezza in serie B, il presidente Randisi ha rivolto i migliori auguri per questo nuovo capitolo della sezione. Auspicando un ulteriore sviluppo del Calcio a 5 cussino, in continuità con la storia sportiva e i valori etici del Cus Palermo.

Questo l’organogramma della sezione calcio a 5:

Responsabile Sezione Calcio a 5: Don Francesco Galioto

Staff dirigenziale: Rosario Sansone – Fabio Bartolone – Nicola Grato

Direttore Sportivo/Team Manager: Rosario Sansone

Addetto Stampa Cus Palermo: Alessandro Castellese

Referente dell'Ufficio Stampa per la sezione Calcio a 5: Enzo Ganci

Dirigenti: Tony Sabella – Rosario Sciortino – Bepi Abisso – Carmelo Balsano – Fabio Billetta – Francesco Riccobono – Tony Colombo

STAFF TECNICO

Allenatore Prima Squadra: Antonio Gallo

Preparatori Atletici: Alberto Fortunato – Marco Carlino

Preparatore Portieri: Giovanni Moriggi

Fisioterapista: Rosario Sciacchitano

Allenatore Under 19: Marco Casamento - Mirko Modica (collaboratore).