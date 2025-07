Futsal Sicilia, parte la rivoluzione voluta da Birchler: più giovani, meno stranieri in C1

Istituito l’obbligo di iscrivere una squadra Under 19 e di schierare almeno tre Under 21 in distinta

PALERMO, 20 luglio – Il futsal siciliano si prepara a voltare pagina. Con il comunicato ufficiale n. 18 pubblicato dal Comitato Regionale, è stata varata una riforma profonda che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026/2027, con l’obiettivo dichiarato di ringiovanire il movimento e investire concretamente sul talento locale.

Una riforma annunciata mesi fa dal responsabile regionale, il monrealese Maximiliano Birchler (nella foto), eletto per la terza volta consecutiva all’unanimità durante l’ultima assemblea elettiva. Proprio in quell’occasione, Birchler aveva promesso un cambio di passo deciso, in particolare per quanto riguarda il settore giovanile. Promessa mantenuta.

La nuova normativa prevede limiti più stringenti per l’utilizzo degli stranieri (i cosiddetti “non formati”), con la possibilità per le società di Serie C1 di inserirne al massimo due in distinta. Un provvedimento che va nella direzione di una maggiore valorizzazione dei giocatori cresciuti calcisticamente in Italia.

Ma il cuore della riforma riguarda i giovani. Tutte le società di C1 avranno l’obbligo di iscrivere una squadra Under 19 e di schierare almeno tre Under 21 in distinta, con uno che dovrà obbligatoriamente giocare. Un passaggio che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, oltre che tecnica.

Se sul fronte dei “formati” il Comitato Regionale si è allineato con le direttive della Divisione Nazionale, sul versante giovanile il duo Morgana-Birchler ha deciso di accelerare, imprimendo una svolta netta e anticipando i tempi rispetto al resto del panorama nazionale.

Secondo molti addetti ai lavori, questa riforma è anche il frutto del buon momento che il futsal siciliano sta attraversando. Ne è prova il fatto che, stando ai primi dati sull’iter di iscrizione al prossimo campionato di C1, nessuna società avente diritto dovrebbe rinunciare alla partecipazione. Se confermato, sarebbe un piccolo record per la regione.

Una C1 più giovane, più siciliana e più sostenibile. È questa l’idea di futuro su cui punta Birchler. E il campo, come sempre, sarà il giudice più imparziale.