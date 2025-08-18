Calcio a 5: Serie C1. Sorteggiato oggi il calendario del Girone A: ecco gli impegni di Atletico Monreale e Pioppo Futsal

Si parte già sabato 13 settembre, mentre la stagione regolare si chiuderà l’11 aprile 2026

FICARAZZI, 4 settembre - Si è tenuta a Ficarazzi la presentazione dei massimi campionati regionali calcistici siciliani: quello d’Eccellenza per il calcio e quello di Serie C1 per il futsal.

Gli appassionati sportivi del nostro territorio si sono interessati maggiormente alla C1 di calcio a 5, che vede ai nastri di partenza l’Atletico Monreale e il Pioppo Futsal.

I “Colchoneros” del presidente Vaglica arrivano da un’estate rivoluzionaria, che porta con sé in dote tante aspettative e speranze per l’anno che verrà. In panchina vi è un esperto del settore come Daniele Sciortino: l’obiettivo è di finire nella parte alta della classifica l, sognando ad occhi aperti qualcosa in più.

Per i gialloverdi del presidente Gullo, invece, è il primo storico campionato in Serie C1 dopo la grande cavalcata dello scorso anno, culminata con la vittoria della Serie C2 e della Coppa Sicilia. Al timone vi sarà mister Mauro Basile che, dopo le ottime annate a San Vito Lo Capo, è intenzionato a mantenere la categoria.

Il campionato inizierà giorno 13 settembre, dopo gli impegni di Coppa Italia che hanno dato il via ufficiale alla stagione per entrambe le squadre. L’Atletico partirà in casa del temibile Don Bosco Bonifato, ad Alcamo, mentre il Pioppo ospiterà la Vigor San Cataldo. Il tanto atteso derby arriverà presto: è previsto alla 4a giornata, il 4 ottobre.

Il campionato terminerà l’11 aprile 2026 dopo 29 weekend infuocati, più un turno infrasettimanale previsto per il 18 febbraio (valido per la 7ª giornata di ritorno). Il Girone A di Serie C1 vede in griglia 15 squadre: a turno una di queste riposerà. Il Pioppo lo farà alla 10ª giornata, mentre l’Atletico alla 13ª.

È tutto pronto quindi per la partenza dei massimi campionati regionali siciliani di calcio e di Futsal. Prima, però, sabato prossimo, sia Atletico Monreale che Pioppo Futsal devono chiudere le rispettive pratiche in Coppa Italia: i “Colchoneros” giocheranno in casa contro il neopromosso Palermo Futsal dopo il pareggio per 3-3 dell’andata, mentre il Pioppo dovrà mantenere il vantaggio del primo round vittorioso per 6-2 contro i Palermo Futsal 89ers per potere passare il turno.