Calcio a 5: Coppa Italia C1. Missione compiuta per l’Atletico Monreale: Palermo Futsal battuto 8-2

La formazione di mister Sciortino si è imposta nel match di Ficarazzi, agguantando la qualificazione al turno successivo

FICARAZZI, 6 settembre - Festa grande in casa Atletico Monreale dopo l’ottima vittoria al PalaSampognaro di Ficarazzi contro il Palermo Futsal Club.

I “Colchoneros” si sono imposti con il risultato di 8-2, in virtù di una prestazione solida, illuminata dalle giocate dei nuovi arrivi ai piedi del Duomo.

Dopo il pareggio della gara di andata, in molti si chiedevano se il Palermo Futsal potesse reggere il confronto con i monrealesi anche sulla superficie gommosa della struttura ficarazzese, che ha evidenziato le bontà del palleggio della formazione di mister Daniele Sciortino, pronta ad affrontare un campionato di vertice.

La gara, nella prima frazione, è stata contraddistinta dall’intensità agonistica e dall’equilibrio propri della partita d’andata. I monrealesi sono andati in doppio vantaggio grazie agli inserimenti corretti di Cipolla prima e Passannanti poi, venendo però parzialmente recuperata alla metà della frazione dal gran destro a giro del palermitano Lopes. Atletico che torna avanti di due a pochi istanti dalla fine del primo tempo grazie ad un bolide di Baucina: lo stesso numero 7, però, sbaglierà poco dopo un passaggio nella propria metà campo, liberando spazio a Cignani che serve Di Chiara in velocità: il giovane 33 rosanero trova così la via del 3-2.

La ripresa sembra favorire altri venti minuti di pura follia calcettistica, ma la realtà ci consegna un Atletico Monreale in forma ed un Palermo Futsal sulle gambe, che getta la spugna dopo le due reti nella prima metà del secondo tempo di Macaluso e del solito Baucina, che di tacco trova la doppietta personale.

Dopo il quinto gol i rosanero staccano la spina, consentendo all’Atletico di dilagare nel finale: oltre alle prime reti normanne di Affaticato e di Hamici, da segnalare nel tabellino anche il goffo autogol del Palermo, con il 10 Chinnici che - da power play - non poteva toccare il pallone dopo il calcio di inizio del suo compagno: la sfera cammina mestamente verso la sua porta sguarnita entrando per l’ottava e ultima volta nel pomeriggio di Ficarazzi.

Atletico Monreale che quindi passa al turno successivo, dove incontrerà la corazzata Palermo C5, uscito vincitore dal doppio confronto con l’altra neopromossa Oratorio S. Vincenzo.

Intanto, la testa dei ragazzi del presidente Vaglica è al campionato: sabato 13 settembre inizierà la Serie C1 dei monrealesi, con la temibile trasferta ad Alcamo dove ad aspettare la banda Sciortino sarà l’ambizioso Don Bosco Bonifato.