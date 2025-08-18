Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, ripresa choc: ad Alcamo il Don Bosco Bonifato vince 6-1

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa escono fuori gli alcamesi: prima sconfitta stagionale per mister Sciortino

ALCAMO, 13 settembre - Pomeriggio da dimenticare per l’Atletico Monreale. I ragazzi di mister Sciortino steccano la prima giornata di campionato: al debutto stagionale in Serie C1 a sorridere è il rinnovato Don Bosco Bonifato Alcamo, che vince per 6-1, forte di un gremito PalaGrimaudo.

Dopo una prima frazione equilibrata, il secondo tempo ha visto solamente una squadra in campo. I primi 20 minuti di gara sono stati entusiasmanti: il risultato è stato sbloccato dagli alcamesi dopo qualche minuto dall’inizio del match da un tiro di Cutrona, ribadito in gol da D’Orio dopo un iniziale tentativo di parata di Rinicella. I “Colchoneros” reagiscono con calma e continuità di gioco: il gol diventa maturo quando Macaluso, con una stoccata delle sue, piega Azzarello e trova la rete del pareggio. Un super Rinicella rimedia alla rete dei padroni di casa, stoppando più volte gli avversari dal trovare il gol che li avrebbe riportati avanti.

Il secondo tempo parte con un piglio totalmente differente: il Don Bosco si prende la scena, pietrificando i monrealesi con due gol dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa. Prima il giovane Ricotta, poi un chirurgico sinistro di Restivo: da quel momento in poi, i biancoverdi non hanno conosciuto sosta.

L’Atletico non reagisce, e deve raccogliere nella sua porta altre tre volte il pallone: prima il 4-1 di un giocoliere come Imperato, poi il 5-1 in contropiede da parte di Lombardo, che segna dopo un’azione condotta magistralmente da Scalavino. 6-1 finale siglato da Cutrona, a chiudere una seconda frazione terribile per i ragazzi di mister Sciortino.

Atletico Monreale che dovrà rimboccarsi le maniche e pensare già alla prossima gara di campionato, in programma sabato prossimo contro il Palermo Futsal Club, gli stessi avversari del doppio confronto di Coppa Italia che ha aperto la stagione e che hanno subito una sconfitta a domicilio per mano del Palermo C5 (netto 8-0 al Tocha Stadium).