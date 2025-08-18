Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale torna a sorridere: battuto il Palermo Futsal Club

A Ficarazzi i "colchoneros" si impongono sul club neopromosso: 4–1 il punteggio finale
FICARAZZI, 21 settembre - Si riprende l'Atletico Monreale, dopo lo scivolone della gara d'esordio di campionato contro il Don Bosco Bonifato.
I monrealesi si impongono sul Palermo Futsal Club con il punteggio di 4-1, in una gara indirizzata sin dai primi minuti dalla parte dei ragazzi di mister Sciortino.
I primi minuti di gara sono un autentico assedio Atletico: si supera spesso il portiere rosanero Raccampo, autore di una serie di ottime parate. Non può nulla sulla rasoiata di Hamici, che trova al centro Quinario pronto al centro per colpire a botta sicura verso la porta avversaria. I normanni continuano a spingere sull'acceleratore, trovando il raddoppio grazie ad un'invenzione di Affaticato: rilancio verticale del numero 4, che pesca in area un Passannanti lucido che, astutamente, serve a rimorchio proprio Affaticato, che di gran carriera riesce a tirare e a trovare il gol del 2-0, proprio alla metà del primo tempo. I rosanero tentano di rilanciarsi, ma l'Atletico Monreale si difende bene e rimane la squadra più pericolosa in campo, anche grazie alle occasioni di Macaluso e Sgarlata.
La ripresa non parte benissimo per l’Atletico Monreale: con i fantasmi di Alcamo in agguato, i rosanero tornano all’arrembaggio costringendo i “Colchoneros” a soffrire nella propria metà campo. I ragazzi di Sciortino vengono svegliati dalla rete del palermitano La Fiura: il capitano del Futsal Club ha trovato con il piattone il gol che ha dimezzato lo svantaggio. Il 2-1 spinge i normanni a cambiare l’inerzia del match: grazie a due azioni magistrali, prima Affaticato e poi Sgarlata arrivano davanti al portiere avversario, battendolo e siglando le due reti che delineano il punteggio sul 4-1 finale.
Atletico Monreale che torna a sorridere: per i ragazzi di mister Sciortino non c’è tempo per festeggiare, visto che in settimana si preparerà già la gara contro la Merlo C5.
