Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, pareggio che sta stretto: il Merlo rimonta e strappa un punto

Finisce 4-4 al centro Le Siepi: i normanni avevano terminato il primo tempo avanti di tre reti
PALERMO, 27 settembre - Altra occasione sprecata per l’Atletico Monreale, che sbaglia l’approccio nella ripresa e viene recuperato da un Merlo C5 mai domo. I ragazzi di mister Sciortino sprecano quanto di buono fatto nella prima frazione e si devono accontentare del pareggio.
Colchoneros che, dopo aver passato i primi minuti in attesa del momento giusto per colpire gli avversari, iniziano a scatenarsi alla metà del primo tempo grazie a un filotto di reti che sembra un’assicurazione sulla gara. Prima il giovane Quinario apre le danze, poi rincarano la dose il bolide di Affaticato e il tocco di Sgarlata.
Ripresa che inizia, come successo nelle ultime settimane, a rilento per i monrealesi: il Merlo dell’ex mister Massimo Gallo ne approfitta e cala un tris che permette loro di riacciuffare gli avversari. Prima un sinistro fulminante di Carmelo Accetta, poi la sfortunata deviazione del capitano degli ospiti Cipolla nella sua porta. A chiudere dieci minuti brillanti dei nerorosa la stoccata dell’ex Annaloro.
Inizio terrificante dell’Atletico Monreale, che torna in sé nella parte finale di gara. Una grande giocata di Affaticato, quando mancano 7 minuti al termine, regala la porta spalancata a Quinario per mettere dentro la rete del 4-3. I Colchoneros però sbagliano troppo sotto porta: errori che pagheranno caro a fine partita, quando Carmelo Accetta (sugli sviluppi di una punizione) batte per la quarta volta un comunque ottimo Nicolò Rinicella, abile a tenere a galla l’Atletico nei momenti più difficili del pomeriggio.
Il fischio finale arriverà poco dopo il pareggio definitivo della società palermitana: Atletico Monreale che si lecca le ferite dopo un pareggio che sa più di sconfitta che di vittoria. Punto comunque conquistato dai normanni, adesso attesi dal derby contro il Pioppo Futsal, uscito sconfitto dalla gara complicata contro la corazzata Palermo C5.
Articoli correlati
Articoli correlati mobile
Un autogol al 90°
MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.