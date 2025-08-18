Calcio a 5: Serie C1. Spettacolo nel derby di Monreale: Atletico e Pioppo Futsal si dividono la posta

Rimonte e contro-rimonte accendono il pomeriggio di Ficarazzi: finisce 4-4

FICARAZZI, 5 ottobre - Nessuna vincitrice, ma tanti applausi per entrambe le squadre. Un derby all’insegna dello spettacolo, del bel gioco, dei gol e della correttezza quello tra Atletico Monreale e Pioppo Futsal, terminato 4-4.

Al PalaSampognaro di Ficarazzi, i due sodalizi del territorio si sono dati battaglia per la conquista di tre punti che, al netto dell’onore di portare a casa una vittoria nel primo derby storico, sarebbero serviti in ottica campionato.

Entrambe le squadre partono facendo vedere le proprie qualità, ma a sbloccare il risultato è l’Atletico Monreale con Sgarlata, con un tiro insidioso reso imparabile per Marineo da una deviazione. A pareggiare i conti, poco dopo, è l’ex della gara Francesco Lo Giudice: dopo aver segnato grappoli di gol con la maglia rojoblanca, si prende la sua rivincita personale siglando la rete del pareggio per il Pioppo Futsal.

Gialloverdi che riescono anche a passare in vantaggio con il solito gol di Roberto Lanza - anche lui ex della gara - protagonista di un inizio di stagione formidabile in zona gol. Sinistro temibile quello del numero 11 gialloverde che trafigge Rinicella. L’Atletico Monreale trova il pari alla fine della prima frazione con il tiro libero di Carletto Hamici.

La ripresa non è da meno rispetto al primo tempo: il Pioppo torna avanti con il solito Roberto Lanza, ma l’Atletico si rimbocca le maniche e riesce a riprendere e a superare nuovamente gli ospiti: prima il giovane La Spisa trova la sua prima rete in maglia colchonera con un pregevole tiro terminato sotto l’incrocio, poi Baucina sfrutta un rimpallo al centro dell’area e riesce a portare avanti i suoi.

Quando sembrava fatta per l’Atletico Monreale, nei secondi finali della gara arriva la beffa: Fabrizio Allegra cala l’asso e, sfruttando anche una deviazione, batte un formidabile Rinicella, eroe a più riprese dei monrealesi durante tutto il pomeriggio ficarazzese.

Secondo 4-4 consecutivo per l’Atletico Monreale, mentre il Pioppo Futsal mette a segno il terzo pareggio in quattro gare. La classifica però non mostra il reale valore delle due squadre, capaci di mettere in campo nel gommato di Ficarazzi uno spettacolo degno dell’importanza e del prestigio della gara. Il primo derby di Monreale termina in parità: probabilmente il risultato più giusto.

Atletico atteso dalla pesante trasferta trapanese contro il Club Giudecca, fanalino di coda del campionato: il Pioppo Futsal invece ospiterà la corazzata Agrigento Futsal, attualmente a punteggio pieno dopo le prime quattro gare assieme a Palermo C5 ed Akragas.