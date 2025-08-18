Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale reagisce e batte il Giudecca 12-4

I Colchoneros vincono la prima trasferta della stagione: mister Sciortino espugna Trapani con una goleada

TRAPANI, 11 ottobre - Respira l’Atletico Monreale: dopo due pareggi consecutivi, la formazione di mister Sciortino vince per la prima volta in trasferta nel corso della stagione. Monrealesi sempre in controllo della gara, seppur il Giudecca non abbia mai alzato bandiera bianca prima del fischio finale.

Il primo tempo è completamente appannaggio dell’Atletico Monreale: i Colchoneros passano in vantaggio grazie alla sfortunata deviazione in area di rigore dell’ex Enrico Sanzo. Dopo poco, anche l’altro ex della gara, Giovanni Salamone, colpisce il suo portiere: in pochi secondi, i monrealesi si trovano in vantaggio di due.

La banda Sciortino aumenta il bottino con le reti di Quinario e La Spisa, serviti entrambi perfettamente sul secondo palo: nel quarto gol incide anche pesantemente l’inferiorità numerica dei trapanesi dopo la doppia ammonizione di Incalcaterra. Sempre La Spisa, a pochi secondi dal duplice fischio, trova l’angolo giusto per portare la gara sullo 0-5 dopo i primi venti di gioco.

Nella ripresa l’Atletico non parte con il piede giusto: prova a rifarsi il Giudecca che trova ben tre reti nello spazio dei primi 5 minuti di secondo tempo. Una deviazione sfortunata di Affaticato e due reti confezionate da Moncada e Cosenza al termine di azioni ragionate con l’ausilio del quinto d’attacco. In mezzo alle prime due reti biancorosse, un altro prelibato assist di Macaluso per Hamici che aveva momentaneamente riportato il punteggio sull’1-6.

I normanni reggono comunque all’urto emotivo dovuto ad un approccio al secondo tempo non all’altezza: complice anche un’altra espulsione tra le fila del Giudecca a scapito di Moncada, che aveva atterrato Sgarlata diretto verso la porta sguarnita.

Da lì la gara è in discesa per l’Atletico: prima Sgarlata sfrutta la superiorità numerica successiva all’espulsione di Moncada per fare 7-3 davanti alla porta, poi i monrealesi dilagano. Doppietta di Baucina e Cipolla e zampata finale di Marino per sigillare il punteggio sul 12-3, poi reso definitivamente 12-4 dalla rete finale di Cusenza.

L’Atletico Monreale trova la prima vittoria stagionale in trasferta: iniezione di fiducia necessaria per la squadra di mister Sciortino, che adesso è attesa dal big match di sabato prossimo contro l’Akragas Futsal, attuale capolista del Girone A a punteggio pieno, dopo cinque vittorie in altrettante gare.