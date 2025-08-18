Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale ci crede, ma non basta: l’Akragas continua a vincere

I Colchoneros si arrendono contro la capolista: finisce 5-2 per gli agrigentini a Ficarazzi

TRAPANI, 11 ottobre - Respira l’Atletico Monreale: dopo due pareggi consecutivi, la formazione di mister Sciortino vince per la prima volta in trasferta nel corso della stagione. Monrealesi sempre in controllo della gara, seppur il Giudecca non abbia mai alzato bandiera bianca prima del fischio finale.

Gli agrigentini, forti di un inizio stagionale perfetto, arrivano al PalaSampognaro consci del fatto di affrontare una delle formazioni più temibili del campionato: nonostante ciò, esprimono il loro futsal anche contro il quintetto normanno, portando a casa la sesta vittoria su sei gare finora disputate.

La sfida già viene indirizzata nel primo tempo: le parate di Castiglione tengono a galla l’Akragas dopo un inizio di partita dove l’Atletico ha avuto più di qualche occasione. Gli ospiti però passano avanti al 5’ grazie ad una azione manovrata che ha portato Mosca a spingere in gol un pallone semplice semplice arrivatogli sul secondo palo.

L’Atletico Monreale tenta di riappianare la situazione, ma gli agrigentini prendono il controllo delle operazioni: il raddoppio è questione di minuti, lo trova Granata di tap-in, dopo una parata di Tripoli (comunque ottimo durante il match, autore di diversi interventi al suo debutto stagionale) su un tiro di Ruvio.

La prima frazione si chiude con il rombo di Sirone, che corregge verso la porta un tiro del portiere Castiglione che, senza il tocco del suo 9 posizionato sulla linea di fondo campo, sarebbe andato fuori: 3-0 Akragas dopo i primi 20’ di gioco.

L’Atletico Monreale non si abbatte, ed entra nel secondo tempo con il piglio giusto. Prima Affaticato, abile a sfruttare uno dei pochi errori difensivi degli ospiti, e poi un missile di Baucina riportano l’Atletico ad una distanza dall’Akragas, dopo soli 5 minuti di gioco nella ripresa. L’inizio shock di secondo tempo, però, sarà solo una illusione per i monrealesi: il 4-2 di Cillari arriverà poco dopo, permettendo agli ospiti di gestire il vantaggio e renderlo definitivo sul finale, con la rete del 5-2 del solito Sirone.

Atletico Monreale che deve fare i complimenti all’Akragas, ma il lavoro di mister Sciortino sta dando pian piano i suoi frutti. Normanni che ora sono attesi dalla complicata gara di Coppa contro il Palermo C5: dopo il 7-6 dell’andata in favore dei rosa, a Ficarazzi basta una vittoria ai Colchoneros per rendere realtà il sogno del passaggio del turno.