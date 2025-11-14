Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, missione continuità: al PalaSampognaro arriva la Vigor San Cataldo

La squadra nissena è tra le più ostiche del campionato: appuntamento domani alle ore 17

MONREALE, 14 novembre - Impegno complicato per l’Atletico Monreale: dopo la vittoria in esterna contro gli 89ers, i ragazzi di mister Sciortino ospiteranno la Vigor San Cataldo.

La formazione nissena ha gli stessi punti dell’Atletico, ma ha già scontato il turno di riposo: nell’ultimo weekend, inoltre, ha fermato una delle corazzate del campionato, il Palermo C5, con un pirotecnico pareggio per 4-4 pieno di polemiche.

Una tra le squadre più complicate da affrontare: il banco di prova perfetto per i ‘Colchoneros” per capire “cosa vogliono fare da grandi” in questo intenso campionato di Serie C1.

La gara del PalaSampognaro sarà trasmessa sui canali social della società normanna: il calcio di inizio è previsto per le ore 17. Direzione di gara affidata all’agrigentino Massimo Falzone e alla palermitana Alessia Castello: il cronometrista sarà il signor Giuseppe Guarino della sezione di Palermo.