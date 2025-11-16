Calcio a 5: Serie C1. La Vigor San Cataldo sorpassa l’Atletico Monreale: al PalaSampognaro finisce 2-1 per gli ospiti

Una gara tesa e dal ritmo spezzettato si risolve in favore della squadra nissena. A nulla serve il gol di Marino

FICARAZZI, 16 novembre - L’Atletico Monreale non riesce a trovare continuità: al PalaSampognaro di Ficarazzi, casa adottiva dei “Colchoneros” in questa stagione, è la Vigor San Cataldo ad uscire con il bottino pieno.

In una gara tesa e con tanti interventi al limite, era chiaro a tutti che lo score sarebbe rimasto basso e che la partita si sarebbe decisa con degli episodi. Merito va anche ai due portieri, soprattutto l’estremo difensore normanno Giuseppe Tripoli, che ci ha messo un po’ del suo talento in diverse occasioni.

A sbloccare la sfida è, nella prima metà del primo tempo, la Vigor, con la rete di Niccoli che, in velocità, riesce a beffare la difesa monrealese con un tocco di classe. Poco dopo arriverà il pareggio della banda Sciortino, con la stoccata vincente del giovane Marino. La tensione sale nella ripresa: più passavano i minuti, più le squadre prendevano coscienza che un errore avrebbe potuto rivelarsi fatale. Sfortunatamente, è l’Atletico Monreale a lasciare il fianco scoperto, quando mancano poco meno di 4 minuti al termine della gara.

La Vigor San Cataldo ne approfitta e, dopo aver sprecato un contropiede, con un potente rasoterra di ribattuta di Toscano riesce a battere finalmente Tripoli per consegnare i tre punti ai suoi. Finisce così al PalaSampognaro: tra incertezze e rimpianti, l’Atletico Monreale deve cedere il passo anche alla Vigor San Cataldo, squadra ostica e che sa come muoversi nel parquet. Per mister Sciortino l’obiettivo sarà resettare la testa dei suoi per il prossimo impegno contro l’Isola C5.