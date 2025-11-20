Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, una trasferta per splendere: domani sera sfida contro l’Isola C5

Gli uomini di Sciortino saranno protagonisti dell’anticipo dell’11a giornata di campionato

MONREALE, 20 novembre – In una stagione frastagliata da pomeriggi negativi e picchi di altissima qualità, l’Atletico Monreale è pronto a risuonare la carica nell’anticipo dell’11a giornata del campionato di Serie C1 di Futsal siciliano.

In maniera straordinaria, i ragazzi di mister Sciortino saranno impegnati nel complicato match contro l’Isola C5. Al Nou Camp di Capaci, Isola e Atletico si affronteranno per la settima volta (da quando il club isolano ha assunto questa denominazione). Solamente nell’ultima occasione i “Colchoneros” hanno evitato la sconfitta, in un pirotecnico 8-7 che ha visto come protagonista Roberto Macaluso con una doppietta. Il bomber proverà a ripetersi nella gara del venerdì, alla ricerca della firma numero 100 in maglia normanna.

L’unica defezione per gli ospiti dovrebbe essere Vincenzo Sgarlata, out per squalifica: per il resto, mister Sciortino avrà a disposizione le sue frecce migliori per fare male al club biancoazzurro, attualmente un posto avanti in classifica ai monrealesi con due punti in più in cascina (13 lunghezze contro 11).

L’attesa sta per terminare: Atletico Monreale pronto alla trasferta di Capaci contro l’Isola C5. Il calcio di inizio, quindi, è previsto per le ore 20:30 di venerdì 21 novembre. A dirigere l’incontro saranno il signor Antonio Spagnolo e il signor Christian Curulli, della sezione di Palermo. Cronometrista, sempre della sezione palermitana, il signor Giuseppe Daniele Guarino. La gara sarà visibile sulla pagina Facebook della società monrealese.