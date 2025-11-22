Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale spuntato: a Capaci vince l’Isola C5

Sesta sconfitta stagionale per la banda Sciortino

CAPACI, 22 novembre - Nulla da fare per l’Atletico Monreale: sul sintetico del Nou Camp, la formazione monrealese cede il passo ai padroni di casa dell’Isola C5.

Un secco 3-0 firmato Catalano, Madonia e Di Cara consegna un conto troppo salato per i normanni, solidi in difesa ma spuntati in attacco.Lo testimonia il primo tempo, terminato a reti bianche: le due squadre si studiano, non rischiano, anche a causa della mancanza di diversi effettivi ambo le parti.

Nella ripresa, solo un errore della difesa ospite può aprire la strada all’Isola che, con un Catalano abile a ritagliarsi uno spazio per andare a calciare, apre le marcature. L’ex Monreale, che ha sbloccato la sfida, uscirà poco dopo per un problema al ginocchio destro.

La gara cambia: l’Atletico prova a trovare un varco nella difesa di mister Buccheri, ma le maglie bianche si chiudono a riccio e diventano impenetrabili per i monrealesi, che quelle poche volte che arrivano in porta si schiantano su un ispirato Abbate.

Atletico che recrimina anche un gol annullato dal duo arbitrale: Quinario serve dalla lunetta del calcio d’angolo Passannanti che batte Abbate in area, ma per il signor Spagnolo la sfera era posizionata male. I “Colchoneros” non si perdono in proteste futili, ma la gara si addormenta e l’Isola nel finale dilaga: prima col tiro libero di Madonia, poi con la rete finale di Di Cara in contropiede, con l’ex Merlo che segna a porta sguarnita visto l’utilizzo contemporaneo del quinto d’attacco da parte di mister Sciortino.

Termina così la gara a Capaci: Atletico Monreale che deve leccarsi le ferite per la sesta volta in stagione. I monrealesi adesso guardano la classifica con timore. Ed il prossimo impegno per la banda Sciortino sarà complicato: al PalaSampognaro di Ficarazzi è atteso il Palermo C5.