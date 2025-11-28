Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale in cerca del riscatto contro il Palermo C5

Palla al centro domani alle 17 al PalaSampognaro di Ficarazzi contro una delle formazioni più attrezzate del campionato

MONREALE, 28 novembre - È l’occasione per ripartire, per mettere da parte dubbi ed incertezze. Contro il Palermo C5, l’Atletico Monreale è chiamato a fare la voce grossa, così come le attese della vigilia di questo campionato prevedevano.

La storia che ci è stata raccontata finora, però, non ha soddisfatto i Colchoneros, relegati a ruolo di comparsa in questo primo spaccato di campionato. Mister Sciortino ed i suoi uomini, però, amano la carica dei big match, e sono pronti a farsi valere nella sfida complessa contro I rosanero di coach Rizzo.

Il Palermo C5, forte di una rosa tra le migliori del torneo, è seconda alle spalle dell’Akragas, rullo compressore di questo inizio di stagione. I palermitani hanno accumulato un bottino di 25 punti, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta nelle 10 partite disputate. L’Atletico Monreale, più indietro nelle gerarchie, vuole ribaltare il pronostico degli addetti ai lavori, puntando sullo zoccolo duro del gruppo normanno, intenzionato a ribadire il proprio valore in uno dei classici match di cartello.

Palla al centro alle ore 17 al PalaSampognaro di Ficarazzi: arbitreranno il signor Mario Daniele Luparello della sezione di Agrigento e il signor Giuseppe Savio Conticello della sezione di Trapani. Al cronometro, il signor Danilo Spallino della sezione di Palermo. La gara sarà visibile sulla pagina Facebook della società monrealese.