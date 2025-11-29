Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale ci mette il cuore ma non basta: a Ficarazzi passa il Palermo

I rosa si impongono col punteggio di 6-3: vana un’ottima prova dei monrealesi

MONREALE, 28 novembre - È l’occasione per ripartire, per mettere da parte dubbi ed incertezze. Contro il Palermo C5, l’Atletico Monreale è chiamato a fare la voce grossa, così come le attese della vigilia di questo campionato prevedevano.

Gli uomini di mister Sciortino non portano a casa punti, ma la consapevolezza che questo atteggiamento può far togliere delle soddisfazioni ai monrealesi.

A sbloccare la gara è proprio l’Atletico con la rete di Carlo Hamici: marchio di fabbrica dell’italo-algerino la sua rasoiata mancina che frega Pala e crea i presupposti per una partita entusiasmante per i normanni.

L’Atletico tiene botta per qualche minuto, poi dall’8’ inizia lo show del Palermo: I rosanero iniziano a trovare con facilità la via della porta, trafiggendo in quattro occasioni Tripoli. Prima Saviano sfrutta una disattenzione della difesa avversaria e, dalla bandierina, pesca in area Giannola che sigla il gol del pareggio. Poi gli ospiti passano in vantaggio grazie alla conclusione dalla distanza dell’eterno Marco Torcivia.

L’assolo rosa continua nei minuti finali del primo tempo: prima Biondo è più lesto di tutti in area di rigore a trovare la rete del 3-1, poi a 7 secondi dalla fine del primo tempo Saviano rende il risultato più rotondo spingendo in porta un pallone servito da Giannola dopo una giocata entusiasmante.

L’Atletico Monreale non si perde d’animo e nella ripresa parte benissimo: dopo pochi minuti, è Sgarlata a trovare la rete del 2-4. L’ex della gara va a pressare forte il portiere avversario e, in un tentativo di rilancio di Pala, viene colpito in pieno dal pallone che termina in porta. Trenta secondi dopo è ancora Sgarlata show, stavolta nel ruolo di assistman: il 13 normanno trova al centro dell’area di rigore Marino che deve solo depositare in gol l’ottimo cross che gli è pervenuto.

Nel momento migliore dell’Atletico Monreale, però, il Palermo trova la rete del 5-3 e del 6-3: ad essere decisivo è un monrealese come Roberto Di Simone, che nello spazio di pochi secondi batterà due volte il portiere avversario, indirizzando definitivamente la gara verso la squadra di mister Rizzo.

Il Palermo C5 continua il suo percorso entusiasmante in campionato alle spalle dell’Akragas - che oggi ha riposato a causa del rinvio della gara contro il Pioppo Futsal.

Atletico Monreale che adesso avrà a disposizione ben 14 giorni di riposo a causa del turno di stop imposto dal calendario: i normanni torneranno in campo giorno 13 dicembre sul parquet dell’Agrigento Futsal. Un’altra squadra di prim’ordine per mister Sciortino, che avrà a disposizione queste due settimane per cambiare le carte in tavola in casa Atletico.